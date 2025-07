A entrevista de Filipe Luís ganhou mais destaque do que a vitória do Flamengo sobre o São Paulo no fim de semana pelo Brasileirão. A forma direta com que o treinador falou de Pedro espantou a todos, porque é raríssimo por aqui atitudes deste tipo, embora mídia e torcida estejam o tempo todo cobrando profissionalismo no futebol. E o que fica das palavras do treinador é exatamente esta cobrança.

No mesmo fim de semana em que é escancarada a forma péssima como um dos maiores centroavantes do Brasil vem trabalhando, em outra entrevista pós-jogo o que se viu foi o método de sempre: Dorival Júnior foi perguntado sobre Memphis Depay e respondeu que todos os problemas recentes de indisciplina do jogador estão solucionados.

Para relembrar: Memphis faltou a um treinamento do Corinthians durante a semana em protesto contra o atraso em boa parte de seus vencimentos. Ninguém tem obrigação de trabalhar sem receber o que está em contrato e neste ponto o holandês está correto. Mas é possível resolver este tipo de atrito de outra forma que não seja prejudicando o time e desrespeitando companheiros como foi feito neste caso.

Diferenças de tratamentos

Mas o que chama a atenção é a diferença de tratamento dado a um jogador em um caso e outro, Pedro no Flamengo, Memphis no Corinthians.

Filipe Luís coloca o profissionalismo acima de tudo, até das relações pessoais. Dorival Júnior tenta contornar e manter o ambiente leve, uma das suas maiores qualidades como treinador.

Claro que a situação que cada clube vive influencia diretamente no modo de agir. O Flamengo é um milionário, tem um dos melhores times do continente e um elenco de dar inveja a qualquer um. Além disso, está na liderança do Campeonato Brasileiro, vem jogando bem e está classificado na Libertadores e Copa do Brasil. Assim, Filipe Luís tem costas mais largas para tomar a atitude que tomou com relação a Pedro.

O Corinthians está em situação financeira desesperadora, vive um caos político e faz uma campanha no Brasileiro entre regular e fraca. Memphis é o principal nome do time, tem um contrato absurdo amarrado por uma diretoria que nem está mais no poder. Atitudes firmes neste tipo de ambiente são mais difíceis de serem tomadas.

É possível apostar com boa chance de acertar que o caminho trilhado por Filipe Luís e o Flamengo terá mais chance de ser o correto.

