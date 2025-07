O Vitória tem um desfalque importante para a partida desta quarta-feira, contra o Botafogo, no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão. Trata-se do zagueiro Lucas Halter, que pertence ao clube carioca e, por questões contratuais, não pode atuar.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Como ainda tem vínculo com o Glorioso, ele vai ficar fora do jogo e deve dar lugar ao zagueiro Edu, que era utilizado com frequência por Thiago Carpini. Vale lembrar que Neris é dúvida, por conta de uma lesão muscular, e o jovem Kauan Coutinho se recupera de fratura no tornozelo.

Edu treina pelo Vitória em Porto Alegre e deve substituir Lucas Halter (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Lucas Halter foi anunciado pelo Vitória no início de fevereiro deste ano com vínculo de empréstimo até o fim da temporada, sendo que o Rubro-Negro tem opção de compra ao término do contrato.

continua após a publicidade

O defensor de 25 anos caiu tão bem no Vitória que, por enquanto, ele não deixa o torcedor órfão de Wagner Leonardo. Em pouco tempo de clube, inclusive, conquistou a faixa de capitão e não largou mais. Halter tem 29 jogos nesta temporada, todos como titular, e 2610 minutos somados em campo.

O defensor chegou ao Botafogo depois de se destacar pelo Goiás. Lá no Fogão, ele fez 39 jogos em 2024 e participou dos títulos da Libertadores e do Brasileirão.

continua após a publicidade

Outra ausência no Vitória

Quem também não joga contra o Botafogo é o volante Baralhas, que ganhou a confiança de Carille e foi titular contra o Internacional, depois de ter ficado no banco contra o Confiança. O volante recebeu terceiro cartão amarelo contra o Colorado.

Leia as notícias do Leão em alta 🔥

➡️Carille comanda primeiro treino no Barradão em reapresentação do Vitória

➡️Carille elogia postura do Vitória e comenta chegada de reforços: ‘Vamos melhorar’

➡️Matheuzinho avalia partida do Vitória contra o Inter: ‘Não podemos jogar a toalha’