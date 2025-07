O Santos solicitou à CBF a realização de um minuto de silêncio em homenagem ao historiador e jornalista Fernando Ribeiro Campos, que faleceu aos 42 anos no dia 4 de julho. O tributo será feito na partida do Peixe contra o Flamengo, nesta quarta-feira (16), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Fernando foi um dos membros mais ativos da Assophis (Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos). Em sua carreira, assinou obras importantes como 1912 em Diante, Memorial das Conquistas, 1984 – Uma Conquista na Bola, na Garra e na Coragem, Lima: Um Curinga entre Reis e Lula: O Campeão Esquecido.

Além disso, participou do podcast Amigos do Urbano, ao lado do amigo Vinícius Cabral, e da coluna Lendas da Vila, no site Diário do Peixe, dedicado a notícias segmentadas do clube. Em 2022, também integrou o projeto “SantosCast”, iniciativa do clube para conteúdo multimídia.

Fernando deixou a esposa, dois filhos e a mãe, dona Neiri.

— Exímio pesquisador, jornalista, historiador e escritor, Fernando, um dos membros mais ilustres e ativos dessa abnegada associação, deixa uma enorme lacuna não só no campo da pesquisa, mas também em nossos corações. Perdemos precocemente um irmão. Estendemos pesares a todos os amigos e familiares para que encontrem forças neste momento, em especial a sua mãe, dona Neiri. Obrigado, Fernando Ribeiro, foi um enorme prazer conviver esses anos contigo — disse a Assophis.

Fernando Ribeiro Campos (primeiro da direita para esquerda) participou de podcats do Santos (Foto: Divulgação/ Santos)

Nota oficial do Santos

O Santos FC lamenta o falecimento do historiador, jornalista, pesquisador e membro da Assophis (Associação do Pesquisadores e Historiadores do Santos FC), Fernando Campos Ribeiro, de 42 anos de idade.

Fernando era um dos membros mais ativos da associação e se destacava pelas grandes pesquisas realizadas e pelo seu amor imensurável pelo Clube.