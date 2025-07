Lateral titular do Internacional pede valorização salarial

Enquanto foca nos reforços nesta janela de transferências, que vai até 2 de setembro, o Internacional também tem renovações e outras questões internas para resolver. Além de Anthoni e Alan Patrick, que pedem valorizações salariais para ampliar seus contratos, outro titular vive situação semelhante: o lateral-direito Braian Aguirre quer aumento salarial.

O argentino revelado pelo Lanús foi contratado em setembro de 2024. O atleta tem 34 partidas e dois gols marcados desde a sua chegada no Beira-Rio. Ele assumiu a posição com a lesão ligamentar de Bruno Gomes em janeiro.

Argumentos para aumento

O estafe do camisa 35 alega que houve uma promessa de equiparação salarial pelo bom rendimento para junho. A alegação é de que sua remuneração é baixa se comparada com outros atletas da função no futebol brasileiro e até no próprio clube. Não houve o movimento pelo lado da direção até o momento, porém.

O contrato de Aguirre com o Inter tem duração até dezembro de 2027 e não há urgência no tema nos bastidores do Beira-Rio. O foco está em inicialmente trazer reforços para posteriormente resolver as questões internas.

Atleta tem 32 jogos e dois gols em 2025

A possível valorização para o lateral-direito titular deverá acontecer, mas somente depois do encerramento da janela. Neste ano, o jogador esteve em campo 32 vezes, marcando dois gols e dando três assistências. O lateral cresceu de rendimento com o decorrer da temporada e não deu brechas para Nathan aparecer.

Os números de Aguirre em 2025

Gauchão - 12 jogos, 2 assistências Brasileirão - 12 jogos, 1 gol Copa do Brasil - 2 jogos Libertadores - 6 jogos, 1 gol, 1 assistência