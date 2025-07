Memphis desfalcou o Corinthians em metade dos jogos fora de casa em 2025

O Corinthians não terá Memphis contra o Ceará, na próxima quarta-feira (16), no Castelão, pelo Brasileirão. Na derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, o holandês recebeu um cartão amarelo ao empurrar o volante Fabinho, do time adversário, e está suspenso.

O desfalque do atacante em partidas do Corinthians tem sido rotina neste ano. Contando o próximo duelo, Memphis terá ficado fora de metade dos jogos do Timão como visitante na temporada. A partida contra o Ceará será o vigésimo jogo do Corinthians longe da Neo Química Arena, e o décimo em que o holandês não estará à disposição.

No Paulistão, Ramón Díaz optou por poupar os titulares em partidas da primeira fase que fossem fora da Neo Química Arena, e Memphis atuou apenas nos clássicos. A única exceção foi na vitória por 1 a 0 contra a Ponte Preta, que o atacante esteve no banco de reservas, mas não entrou em campo.

Memphis sofreu com lesões ao longo da temporada. A mais grave foi uma entorse ligamentar no tornozelo, que o tirou de combate por 16 dias. O atacante também enfrentou dois traumas: um no pé direito, que o deixou fora por cinco dias, e outro no tornozelo, com afastamento de seis dias.

Jogos do Corinthians fora de casa por competição

Libertadores (2 jogos)

UCV 1 x 1 Corinthians - (Memphis jogou 72 minutos)

Barcelona de Guayaquil 3 x 0 Corinthians - (Memphis jogou 75 minutos)

Brasileirão (7 jogos)

Bahia 1 x 1 Corinthians - (Memphis não foi relacionado) Palmeiras 2 x 0 Corinthians - (Memphis jogou 90 minutos) Flamengo 4 x 0 Corinthians - (Memphis jogou 39 minutos) Mirassol 2 x 1 Corinthians - (Memphis jogou 64 minutos) Atlético-MG 0 x 0 Corinthians - (Memphis desfalque por lesão ligamentar no tornozelo) Grêmio 0 x 0 Corinthians - (Memphis desfalque após ser liberado pela Data Fifa) Ceara x Corinthians - (Memphis será desfalque por suspensão)

Sul-Americana (3 jogos)

América de Cali 1 x 1 Corinthians - (Memphis desfalque por trauma no tornozelo)

Racing 0 x 1 Corinthians - (Memphis desfalque por lesão ligamentar no tornozelo)

Huracán 1 x 0 Corinthians - (Memphis jogou os 90 minutos)

Copa do Brasil (1 jogo)

Novorizontino 0 x 1 Corinthians - (Memphis desfalque por trauma no pé direito)

Campeonato Paulista (7 jogos)

Bragantino 1 x 2 Corinthians - (Memphis não foi relacionado)

São Paulo 3 x 1 Corinthians - (Memphis jogou 90 minutos)

Ponte Preta 0 x 1 Corinthians - (Memphis esteve no banco de reservas)

Novorizontino 0 x 1 Corinthians - (Memphis não foi relacionado)

Palmeiras 1 x 1 Corinthians - (Memphis jogou 90 minutos)

Portuguesa 2 x 2 Corinthians - (Memphis não foi relacionado)

Palmeiras 0 x 1 Corinthians - (Memphis jogou 90 minutos)

Memphis recebeu cartão amarelo contra o Red Bull Bragantino (Foto: Alan Morici/AGIF)

Aproveitamento do Corinthians fora de casa

Considerando que Memphis esteve no banco de reservas contra a Ponte Preta, o Corinthians soma apenas duas vitórias como visitante na temporada. Ainda assim, o clube alvinegro apresenta um aproveitamento ruim fora de casa. O holandês esteve presente nos principais confrontos, mas o time acumulou resultados negativos.

Com Memphis

10 jogos

2 vitórias

2 empates

6 derrotas

Aproveitamento: 26,7%

Sem Memphis*

9 jogos

5 vitórias

4 empates

0 derrotas

Aproveitamento: 70,4%

*Sem contar o duelo contra o Ceará, que será na próxima quarta-feira (16)