Escalação: Coritiba tem um desfalque e três retornos para enfrentar o Paysandu

O Coritiba tem três retornos e um desfalque para a próxima partida da Série B. Líder, o Coxa recebe o Paysandu no sábado, às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 16ª rodada.

O técnico Mozart não poderá contar com o zagueiro Maicon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 contra o CRB. Tiago Cóser e Guilherme Aquino brigam pela vaga para jogar ao lado de Jacy.

O primeiro entrou em campo por três vezes na temporada, sendo um no Paranaense e dois na Série - não foi titular em nenhum deles e não joga desde 15 de junho contra o Atlético-GO. Já o segundo fez oito partidas na temporada, todas como titular pela Segundona, mas teve uma lesão muscular na coxa e está de fora desde 19 de maio diante do América-MG - ele já foi relacionado para os últimos três jogos.

Maicon é baixa do Coritiba contra o Paysandu no sábado (19), em casa. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Por outro lado, o treinador alviverde tem as voltas do zagueiro/lateral Bruno Melo, do volante Filipe Machado e do atacante Lucas Ronier, que cumpriram suspensão em Maceió. O trio é considerado titular no Coxa, e Mozart deve tirar João Almeida, Wallisson e Clayson do time que começou a última partida.

Além deles, o Coxa também vive a expectativa de ter o lateral-direito Alex Silva à disposição. Ele sofreu uma entorse no joelho direito há um mês, passou por uma pequena cirurgia e está em transição para voltar aos treinamentos com o elenco.

Coritiba na Série B

Em 16 rodadas, o Coritiba ocupa a liderança da Série B, com 33 pontos, a mesma pontuação do Goiás, mas com melhor saldo de gols (10 a 8). O Coxa está invicto há nove confrontos, com sete vitórias e dois empates.

Coritiba x Paysandu: sábado (19), às 18h30, Couto Pereira

Athletic x Coritiba: terça (22), às 21h30, Arena Sicredi

Coritiba x Amazonas: domingo (27), às 16h, Couto Pereira