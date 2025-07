Ingressos para jogo Fluminense x Cruzeiro estão à venda

O torcedor do Cruzeiro que quiser apoiar a equipe na partida contra o Fluminense, quinta-feira (17), no Maracanã, às 19h30, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode comprar o ingresso para a partida pela internet ou em bilheterias no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A venda antecipada on-line começou no domingo (13), por meio do site futebolcard.com. As vendas físicas se iniciam nesta terça-feira (15), em vários pontos do Rio de Janeiro. O preço do ingresso para o torcedor do Cruzeiro é de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

A torcida do Cruzeiro terá acesso ao Maracanã pelo Setor Norte Nível 2. Assim como no jogo contra o Grêmio, domingo (13), no Mineirão, a biometria facial será exigida para entrar no estádio. O cadastramento tem de ser feito antes da compra do ingresso, pelo site fluminense.bepass.com.br.

continua após a publicidade

O Cruzeiro é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 27 pontos e pior saldo de gols que o Flamengo e defende invencibilidade de oito rodadas. O jogo de quinta-feira (17) será o primeiro do Fluminense após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, competição em que foi eliminado pelo campeão Chelsea na semifinal. No Brasileirão, o Tricolor carioca ocupa o sétimo lugar, com 20 pontos em 11 partidas.

➡️Técnico Leonardo Jardim destaca qualidades do Fluminense

Veja os pontos de venda de ingresso no Rio de Janeiro:

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41) – terça (15) e quarta-feira (16), das 10h às 20h; e quinta-feira (17), das 10 h às 14h.

continua após a publicidade

Maracanã – Bilheteria 1 – terça (15) e quarta-feira (16), das 10h às 20h; quinta-feira, a partir das 10h

Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D) – terça (15) e quarta-feira (16), das 10h às 18h

Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Helder Câmara, 5474) – terça (15) e quarta-feira (16), das 10h às 20h

Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8) – terça (15) e quarta-feira (16), das 10h às 20h