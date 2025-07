Galvão dá declaração forte sobre Filipe Luís e Pedro no Flamengo: ‘Nunca vi’

A coletiva de Filipe Luís depois da partida entre Flamengo e São Paulo, no sábado (12), segue repercutindo nos programas de televisão brasileiros. Dessa vez, o lendário Galvão Bueno veio a público se manifestar sobre a situação de Filipe Luís e Pedro no Flamengo.

Pedro ficou fora da lista de relacionados da partida do Flamengo contra o São Paulo. O motivo seria o baixo desempenho do atacante nos treinos do time carioca nesta semana. Logo na segunda pergunta da coletiva de imprensa, Filipe não poupou as críticas ao detalhar o motivo pela ausência de Pedro. O treinador classificou o desempenho do atacante durante as atividades como "lamentável".

No programa Galvão e Amigos, na Band, Galvão Bueno deu uma declaração forte e confessou que ficou surpreso com as falas de Filipe Luís sobre o momento de Pedro no Flamengo.

- Eu confesso, com 51 anos de televisão, eu nunca vi no Brasil, um técnico falar assim todos os detalhes. Nunca vi um técnico falar dessa forma sobre a ausência de um jogador por não ter sido chamado para ficar nem no banco - relatou Galvão Bueno

Depois, em outro momento do programa, Galvão fez um pequeno desabafo sobre a situação envolvendo Filipe Luís e Pedro no Flamengo.

- Não estou contra nem a favor de ninguém. O Flamengo é maior que qualquer jogador. Isso é ponto pacífico.

Fala de Filipe Luís sobre Pedro no Flamengo

— O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo para mim. Não é de agora que ele vinha treinando mal, só que nessa semana ele rompeu todos os princípios que nós temos, que é a cultura de treino. Para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos e não duvidei em nenhum momento em deixar ele fora da lista de relacionados. Porque esse tipo de comportamento pode contagiar, espero que ele pense e peça desculpas aos companheiros e volte a ser o Pedro. Para mim, não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito com ele mesmo. Um jogador com a ambição que ele deveria ter, de chegar na seleção brasileira e quem sabe jogar outra copa do mundo, não pode negociar um minuto de treinamento. Depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, de antes da lesão. Fora com o clube, que paga os salários. Tentei protegê-lo por muito tempo, mas ele tem querer, ele precisa querer mais do que eu — revelou Filipe Luís.

Fora da lista de relacionados, Pedro esteve no gramado do Maracanã antes da partida com o São Paulo. O jogador treinou durante a semana no Ninho do Urubu, ganhou apoio por parte da torcida e vive um momento de incertezas no Flamengo. Filipe Luís seguiu falando sobre o desempenho do centroavante nos treinamentos desta semana.