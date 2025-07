Franco Cristaldo simplesmente não consegue engrenar no Grêmio em 2025. Sem marcar gol desde 1º de fevereiro, o camisa 10 perdeu pênalti na vitória por 2 a 0 sobre o São José, na última terça-feira (8), pela Recopa Gaúcha, e teve atuação apagada na goleada por 4 a 1 sofrida para o Cruzeiro, no último domingo (13), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cristaldo iniciou como titular na infeliz noite gremista no Mineirão, em Belo Horizonte. O meia argentino acertou apenas 16 passes, com 80% de aproveitamento, e perdeu sete vezes a posse de bola. Aos 15 minutos do segundo tempo, foi substituído por Edenilson, que deu assistência para André Henrique no gol de honra do Grêmio.

'Tem que ter personalidade', disse Mano Menezes

Em sua entrevista coletiva após o jogo, embora não tenha citado Cristaldo ou qualquer outro jogador nominalmente, o técnico Mano Menezes deu um recado claro. Sem se eximir de sua responsabilidade, o treinador cobrou mais atitude dos atletas.

— Nos escondemos um pouquinho de pedir a bola no momento mais difícil do jogo. Nessa hora você tem que ter personalidade, não pode abrir mão de jogar. Difícil ou não, tem que jogar. Para estar em um clube grande, tem que assumir as responsabilidades — disparou Mano.

Dodi ou Edenilson podem aparecer no lugar de Cristaldo

O treinador adiantou que fará mudanças na equipe para enfrentar o Alianza Lima-PER, nesta quarta-feira (16), às 21h30min (horário de Brasília), em Lima, no Peru, no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Uma delas deve ser a saída de Cristaldo. A dúvida é se será uma troca simples, com a entrada de Edenilson, ou a alteração do esquema tático para o 4-1-4-1, com o retorno de Dodi, que cumpriu suspensão diante do Cruzeiro.