Acabou o sonho palmeirense de conquistar o Mundial de Clubes, e todos os holofotes se voltam para a temporada do futebol brasileiro. Complexa, exaustiva e muito desafiadora. O papel do Palmeiras em terras norte-americanas foi uma mistura de dignidade e decepção: chegou mais longe do que se imaginava, mas teve um caminho menos tortuoso se comparado aos outros brasileiros e no jogo da eliminação ficou a sensação de que poderia ter feito um pouco mais.

Mas fato é que depois de quase um mês medindo forças em uma competição internacional de primeira linha fora do país, o Palmeiras está novamente nadando na mesma raia de seus rivais paulistas, que nem

chegaram perto de disputar o Mundial.

Como já escrito neste espaço outras vezes, a distância palmeirense para seus rivais aumentou, graças à premiação graúda que o clube vai receber por jogar o Mundial. Mas outra coisa também aumentou: a

obrigação de o clube vencer algum dos campeonatos que ainda estão em disputa: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Tarefa nada simples.

Palmeiras tem vantagem na comparação com rivais

Abel foi questionado sobre seu desempenho no Mundial, em que seu time venceu dois jogos dos cinco disputados. Tal desempenho não condiz com o investimento feito pelo clube para a disputa do Mundial e para a temporada. Pela primeira vez, há uma discussão sobre o treinador, sempre soberano pelos lados da Academia.

A vantagem que o Palmeiras tem é na comparação com seus rivais. O Corinthians se desfaz de Coronado e tenta pagar os atrasados para Memphis Depay. As tentativas de contratação até aqui fracassaram, a

dívida segue bilionária e politicamente ninguém sabe o que vem por aí.

O São Paulo não tem um centavo para contratações e tenta recuperar jogadores lesionados ao mesmo tempo em que vende um dos destaques da base para desesperadamente fechar no azul no fim do ano. Crespo voltou e encontrou este cenário. Dá para esperar muita coisa ou escapar do perigo de queda é tudo o que se pode exigir?

O Santos? Bem, o Santos contrata, renova com Neymar e nesta toada, não deve ter problemas para não ser rebaixado, a que preço ninguém sabe.

Sim, o Palmeiras tem abacaxis para serem descascados, mas os rivais locais não parecem ser o maior obstáculo. A briga palmeirense é outra: superar suas próprias deficiências apresentadas até aqui.

Palmeiras chegou mais longe do que se imaginava no Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife / AFP)

