Representantes do Santos, da WTorre, responsável pela construção da nova Vila Belmiro, e da prefeitura de Santos participaram de uma audiência pública no estádio santista nesta segunda-feira (14). O objetivo do encontro foi esclarecer dúvidas da população sobre o projeto do futuro estádio do Peixe.

Durante a cerimônia, foi apresentada uma exposição institucional que detalhou aspectos arquitetônicos, impactos no entorno e demais pontos relevantes para a execução das obras. O novo equipamento terá capacidade para aproximadamente 30 mil torcedores.

— Hoje demos mais um passo importante no projeto entre Santos e WTorre para a construção da nova arena. Junto com os representantes da construtora, apresentamos e esclarecemos os detalhes do projeto para a população local, que será beneficiada e impactada positivamente. Temos plena confiança de que a nova Vila Belmiro é o melhor para o futuro do clube — afirmou o presidente Marcelo Teixeira.

Também presente, Luiz Otávio, diretor de novos negócios da WTorre Entretenimento, destacou a importância da aproximação com a comunidade.

— O encontro de hoje foi importante para apresentar o projeto para a comunidade de Santos, que também será beneficiada com a construção da nova arena. Ainda temos algumas etapas primordiais para o início das obras, como a assinatura do contrato final, mas existe uma confiança muito grande entre as partes para que a nova arena saia do papel — declarou.

A audiência reforçou o alinhamento entre o clube e a construtora. O projeto desenvolvido pela WTorre é visto como a única alternativa viável para viabilizar a modernização do estádio santista, cuja conclusão está prevista para ocorrer entre 36 e 42 meses após o início das obras.

Segundo o Peixe, o contrato definitivo segue em fase final de ajustes e deve ser assinado em até 60 dias. Após esse passo, começará a comercialização das cadeiras, etapa fundamental para a captação de receitas que ajudarão a viabilizar a reforma. Em um cenário otimista, as obras poderão ser iniciadas ainda em 2025.

De acordo com o novo Memorando de Intenções, a parceria entre Santos e WTorre terá duração de 30 anos. Durante esse período, clube e empresa farão a gestão compartilhada da arena, com divisão pré-definida das receitas geradas por jogos e eventos. O investimento estimado para a execução do projeto gira em torno de R$ 700 milhões.

Novo estádio do Santos

No entanto, no início do mês passado, durante o evento de inauguração do novo CT das categorias de base e do time feminino, o Peixe anunciou uma parceria com o Grupo Peralta e com a NR Sports, empresa da família de Neymar. O projeto também prevê a construção de um estádio e de um centro de treinamento para o time profissional, em Praia Grande, na Baixada Santista.

A ideia é que o clube tenha duas arenas, permitindo que o time feminino e as categorias de base utilizem com mais frequência o estádio centenário, enquanto o time masculino profissional tenha outra opção para mandar seus jogos, especialmente em ocasiões de shows e eventos em um dos locais.

