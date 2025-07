Mycael falha em derrota do Athletico e sofre vaias da torcida na Arena

O técnico Odair Hellmann defendeu o goleiro Mycael após falhar na derrota do Athletico por 1 a 0 para o vice-líder Goiás, pela 16ª rodada da Série B. O jogador rubro-negro foi vaiado pela torcida na Arena da Baixada.

O único gol da partida saiu aos 34 minutos do segundo tempo, quando Wellington Rato chutou de fora da área, o goleiro deu rebote, e Anselmo Ramon finalizou para o fundo das redes. A partir daí, Mycael passou a receber vaias da torcida toda vez que tocava na bola.

Com o fim do jogo, o protesto subiu de tom e teve gritos para que o goleiro Santos, reserva imediato que retornou neste ano, assuma a posição. Odair Hellmann, contudo, eximiu o atual titular de culpa pelo revés.

- Vamos analisar com tranquilidade para não apontar o dedo para ninguém. Se tiver que fazer qualquer mudança, nós vamos trabalhar, analisar e fazer. Jamais vamos transferir responsabilidades. Errou, mas todos erraram bastante - avaliou o treinador, em entrevista coletiva.

Com dúvida no gol, o Athletico volta a campo para encarar o Volta Redonda no sábado (19), às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira. O Furacão é o sétimo colocado, com 23 pontos, dois abaixo do G-4.

Ídolo, Santos é o reserva de Mycael no Athletico

Reserva de Mycael, Santos tem sete títulos pelo Furacão. Foto: Gustavo Oliveira/Athletico

Santos retornou ao Athletico nesta temporada após passagem apagada pelo Fortaleza, com apenas quatro jogos em 2024 - o titular era João Ricardo. Antes, ele tinha atuado por duas temporadas no Flamengo, que pagou 3 milhões de euros (R$ 15 milhões, na cotação da época). No Fla, fez 63 partidas e conquistou os títulos da Libertadores de 2022 justamente diante do Furacão e da Copa do Brasil frente ao Corinthians.

De volta ao clube paranaense em 2025, o goleiro entrou em campo só uma vez e há mais de cinco meses. Ele foi titular na vitória por 3 a 1 contra o São Joseense, em 6 de fevereiro, pelo Campeonato Paranaense, quando Mycael estava suspenso.

Ídolo, Santos foi criado e revelado pelo Athletico. Com a camisa rubro-negra, o goleiro levantou sete taças: Copa do Brasil (2019), Sul-Americana (2018 e 2021), Paranaense (2016, 2018 e 2020 e Taça Suruga (2019).

Athletico na Série B

Volta Redonda x Athletico: sábado (19), às 20h30, Raulino de Oliveira

Athletico x Ferroviária: terça (22), às 20h, Arena da Baixada

América-MG x Athletico: domingo(27), às 16h, Arena Independência