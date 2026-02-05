Athletico renova com meia do time de aspirantes
Lucas Marezi, 20 anos, estende contrato com o Furacão
O Athletico renovou o contrato do meia Lucas Marezi, 20 anos, nesta semana. O novo acordo foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.
Marezi tinha vínculo com o Furacão até o final deste ano e ampliou por mais quatro temporadas: 31 de dezembro de 2029. A assinatura aconteceu na quarta-feira (4).
Em 2026, o meia disputou quatro jogos pelo time de aspirantes, que atua no Campeonato Paranaense, sob comando de João Correia. Ele foi titular diante do Azuriz e entrou na segunda etapa contra Operário-PR, Cianorte e Andraus.
Destaque da base, Marezi ainda espera a primeira chance no time principal do Athletico. Até aqui, ele tem nove jogos profissionais, entre o estadual desta temporada e a Taça FPF do ano passado, quando o clube utilizou o grupo Sub-20.
O jogador fica novamente à disposição de João Correia contra o Foz de Iguaçu no sábado (7), às 16h (de Brasília), no estádio ABC, pela partida de volta das quartas de final do Paranaense. Na ida, com o elenco principal de Odair Hellmann, o Furacão goleou por 5 a 0, na Arena da Baixada.
Carreira de Lucas Marezi, do Athletico
Marezi chegou ao CT do Caju em 2022 e se destacou em duas categorias. Na base, ele foi bicampeão paranaense pelo Sub-17 (2022 e 2023) e campeão estadual (2025) e da Copa Sul (2025), ambos pelo Sub-20. Em quatro temporadas, entre as duas categorias, o meia fez sete gols em 94 jogos pelo Athletico.
Além de Marezi, o Furacão renovou com o lateral-esquerdo Claudinho (dezembro/2028) e o atacante Sorriso (abril/2027). A direção rubro-negra ainda negocia as renovações dos atacantes Bruninho e Chiqueti, promovidos ao elenco principal.
