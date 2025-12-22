FPF divulga tabela da Segunda Divisão do Paranaense para 2026
Com Paraná, Segundona começa em fevereiro e termina antes da Copa do Mundo
A Federação Paranaense de Futebol (FPF) divulgou a tabela básica da Segunda Divisão de 2026. O torneio terá início em 28 de fevereiro, com a final prevista para 10 de junho.
A FPF optou por antecipar a competição, que começava em abril, para evitar conflitos com os jogos com a Copa do Mundo, que começa em 11 de junho. As datas e os horários exatos das partidas serão divulgados em janeiro.
A Segundona terá 10 clubes e mantém a fórmula deste ano. No formato, os times se enfrentam em turno único e os oito primeiros avançam para o mata-mata, enquanto os dois últimos colocados descem para a Terceirona. Os dois finalistas sobem para a elite do futebol paranaense.
Entre os participantes, Paraná Clube e Rio Branco caíram da elite neste ano. Já o Prudentópolis foi o campeão da Terceirona, enquanto o vice Verê desistiu da disputa por dificuldades financeiras - o terceiro Araucária entrou como novidade.
Os 10 times da Segunda Divisão do Paranaense 2026
- Araucária
- Batel
- Laranja Mecânica
- Nacional
- Paraná Clube
- Paranavaí
- Patriotas
- Prudentópolis
- Rio Branco
- Toledo
Veja a tabela da Segunda Divisão do Paranaense 2026
1ª rodada: 28 e 29 de fevereiro
- Paranavaí x Araucária
- Patriotas x Batel
- Paraná x Prudentópolis
- Nacional x Toledo
- Rio Branco x Laranja Mecânica
2ª rodada: 7 e 8 de março
- Patriotas x Paranavaí
- Toledo x Araucária
- Nacional x Prudentópolis
- Batel x Rio Branco
- Laranja Mecânica x Paraná
3ª rodada: 14 e 15 de março
- Rio Branco x Nacional
- Toledo x Patriotas
- Prudentópolis x Batel
- Araucária x Laranja Mecânica
- Paraná x Paranavaí
4ª rodada: 21 e 22 de março
- Paranavaí x Batel
- Laranja Mecânica x Patriotas
- Rio Branco x Paraná
- Prudentópolis x Toledo
- Nacional x Araucária
5ª rodada - 28 e 29 de março
- Paranavaí x Prudentópolis
- Toledo x Laranja Mecânica
- Batel x Paraná
- Araucária x Rio Branco
- Patriotas x Nacional
6ª rodada - 04 e 05 de abril
- Batel x Toledo
- Paraná x Nacional
- Prudentópolis x Laranja Mecânica
- Araucária x Patriotas
- Rio Branco x Paranavaí
7ª Rodada - 11 e 12 de abril
- Prudentópolis x Araucária
- Nacional x Paranavaí
- Paraná x Toledo
- Patriotas x Rio Branco
- Laranja Mecânica x Batel
8ª rodada - 18 e 19 de abril
- Paranavaí x Laranja Mecânica
- Patriotas x Prudentópolis
- Nacional x Batel
- Toledo x Rio Branco
- Araucária x Paraná
9ª rodada - 25 de abril
- Rio Branco x Prudentópolis
- Paraná x Patriotas
- Batel x Araucária
- Paranavaí x Toledo
- Laranja Mecânica x Naciona
