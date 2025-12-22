menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

FPF divulga tabela da Segunda Divisão do Paranaense para 2026

Com Paraná, Segundona começa em fevereiro e termina antes da Copa do Mundo

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 22/12/2025
13:05
taça Segunda Divisão Paranaense 2025
imagem cameraTroféu da Segunda Divisão do Paranaense 2025. Foto: Raphael Brauhardt/FPF
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) divulgou a tabela básica da Segunda Divisão de 2026. O torneio terá início em 28 de fevereiro, com a final prevista para 10 de junho.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A FPF optou por antecipar a competição, que começava em abril, para evitar conflitos com os jogos com a Copa do Mundo, que começa em 11 de junho. As datas e os horários exatos das partidas serão divulgados em janeiro.

A Segundona terá 10 clubes e mantém a fórmula deste ano. No formato, os times se enfrentam em turno único e os oito primeiros avançam para o mata-mata, enquanto os dois últimos colocados descem para a Terceirona. Os dois finalistas sobem para a elite do futebol paranaense.

continua após a publicidade

Entre os participantes, Paraná Clube e Rio Branco caíram da elite neste ano. Já o Prudentópolis foi o campeão da Terceirona, enquanto o vice Verê desistiu da disputa por dificuldades financeiras - o terceiro Araucária entrou como novidade.

Os 10 times da Segunda Divisão do Paranaense 2026

  1. Araucária
  2. Batel
  3. Laranja Mecânica
  4. Nacional
  5. Paraná Clube
  6. Paranavaí
  7. Patriotas
  8. Prudentópolis
  9. Rio Branco
  10. Toledo

Veja a tabela da Segunda Divisão do Paranaense 2026

1ª rodada: 28 e 29 de fevereiro

  1. Paranavaí x Araucária
  2. Patriotas x Batel
  3. Paraná x Prudentópolis
  4. Nacional x Toledo
  5. Rio Branco x Laranja Mecânica

2ª rodada: 7 e 8 de março

  1. Patriotas x Paranavaí
  2. Toledo x Araucária
  3. Nacional x Prudentópolis
  4. Batel x Rio Branco
  5. Laranja Mecânica x Paraná

3ª rodada: 14 e 15 de março

  1. Rio Branco x Nacional
  2. Toledo x Patriotas
  3. Prudentópolis x Batel
  4. Araucária x Laranja Mecânica
  5. Paraná x Paranavaí

4ª rodada: 21 e 22 de março

  1. Paranavaí x Batel
  2. Laranja Mecânica x Patriotas
  3. Rio Branco x Paraná
  4. Prudentópolis x Toledo
  5. Nacional x Araucária

5ª rodada - 28 e 29 de março

  1. Paranavaí x Prudentópolis
  2. Toledo x Laranja Mecânica
  3. Batel x Paraná
  4. Araucária x Rio Branco
  5. Patriotas x Nacional

6ª rodada - 04 e 05 de abril

  1. Batel x Toledo
  2. Paraná x Nacional
  3. Prudentópolis x Laranja Mecânica
  4. Araucária x Patriotas
  5. Rio Branco x Paranavaí

7ª Rodada - 11 e 12 de abril

  1. Prudentópolis x Araucária
  2. Nacional x Paranavaí
  3. Paraná x Toledo
  4. Patriotas x Rio Branco
  5. Laranja Mecânica x Batel

8ª rodada - 18 e 19 de abril

  1. Paranavaí x Laranja Mecânica
  2. Patriotas x Prudentópolis
  3. Nacional x Batel
  4. Toledo x Rio Branco
  5. Araucária x Paraná

9ª rodada - 25 de abril

  1. Rio Branco x Prudentópolis
  2. Paraná x Patriotas
  3. Batel x Araucária
  4. Paranavaí x Toledo
  5. Laranja Mecânica x Naciona

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias