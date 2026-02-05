Série B terá mata-mata por acesso à elite do Brasileirão

Os clubes da Série B do Campeonato Brasileirão aprovaram a criação de playoffs para definir duas das quatro vagas de acesso à elite a partir de 2026. A decisão foi tomada em reunião do Conselho Técnico realizada nesta quinta-feira (5), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, e altera a fórmula de disputa que vinha sendo adotada nos últimos anos.

continua após a publicidade

➡️ Ceará x Fortaleza terá terceiro duelo entre Mozart e Carpini

Com o novo modelo, os dois primeiros colocados da Segundona garantem acesso direto à Série A de 2027. As outras duas vagas serão decididas em confrontos mata-mata, com jogos de ida e volta, entre o 3º e o 6º colocados e entre o 4º e o 5º.

A proposta aprovada foi a segunda das três apresentadas pela CBF. Dezessete clubes votaram a favor do formato com playoffs envolvendo do 3º ao 6º colocado. O Fortaleza votou contra e defendeu um modelo com apenas um confronto eliminatório, entre 4º e 5º. Náutico e Sport foram favoráveis à manutenção do acesso direto para os quatro primeiros. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Povo".

continua após a publicidade

🤑 Aposte nos jogos do Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Além da mudança na fórmula, os clubes definiram que a Série B não será paralisada durante a Copa do Mundo de 2026. Com isso, o calendário da competição foi ajustado, com maior espaçamento entre as rodadas e antecipação do encerramento da fase de pontos corridos.

continua após a publicidade

A Série B de 2026 começará no dia 21 de março, com a 38ª rodada marcada para 14 de novembro. Os jogos de ida dos playoffs estão previstos para 21 de novembro, enquanto as partidas decisivas ocorrerão em 28 de novembro, data estipulada para o fim da competição no calendário da CBF.

Inicialmente, a entidade previa a interrupção da Segundona entre 11 de junho e 19 de julho, durante o Mundial. A paralisação, no entanto, foi descartada após votação dos clubes. Essa mudança ajudou a abrir espaço no calendário para a realização dos playoffs.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte