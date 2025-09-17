Dirigente deixa o Paraná Clube e acerta com time rebaixado à Série D
Carlos Bonatelli acerta com o retorno ao CSA
O Paraná informou que o executivo de futebol, Carlos Bonatelli, solicitou o desligamento do clube na noite de terça-feira (16). O motivo foi uma proposta do CSA, que caiu da Série C para a Série D nesta temporada.
Carlos Bonatelli voltou ao Tricolor no final de janeiro deste ano para a vaga de Fernando Miguel. Ele assumiu o setor após quatro rodadas do Paranaense e não conseguiu ajudar a evitar o rebaixamento à Segundona. Nas sete rodadas restantes, ele fez a troca do técnico Argel Fuchs por Tcheco e trouxe cinco reforços.
Depois disso, o diretor passou a cuidar da reestruturação das categorias de base para as disputas do estadual e da Copa Paraná, ambos do sub-20. Carlos Bonatelli, segundo clube, deixou um planejamento para a formação paranista no próximo ano.
Neste período, o dirigente ainda tentou convencer a diretoria paranista a disputar a Taça FPF, que começou neste mês e dá vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, mas foi voto vencido. O Paraná alegou problemas financeiros e desistiu da disputa da competição que pressionou a ser realizada nos últimos três anos.
Essa foi a terceira passagem dele pelo Tricolor. Anteriormente, entre 2016 e 2018, Carlos Bonatelli passou por funções dentro da operação dos jogos na Vila Capanema. Já no ano passado, ele chegou como executivo e montou, junto com Tcheco, o elenco que conquistou o acesso à elite estadual.
Carlos Bonatelli retorna ao CSA
Logo após a saída oficial do Paraná, o CSA oficializou a chegada de Carlos Bonatelli. O dirigente trabalhou no CSA em 2024, quando substituiu Rodrigo Pastana em junho, e saiu em 4 de dezembro, durante a pré-temporada.
A equipe alagoana está sendo comandada interinamente por Clauwerney Ferreira, presidente do Conselho Deliberativo, após o afastamento da presidente Mirian Monte e toda a diretoria executiva por "gestão temerária". O Azulão fez boa campanha na Copa do Brasil e foi eliminado nas oitavas de final para o Vasco, mas entrou na ZR da Série C na última rodada e caiu na 17ª colocação, com 22 pontos em 19 jogos.
A direção do CSA também anunciou a chegada de Luiz Ribeiro, conselheiro que ficará responsável pelas áreas financeira e administrativa. Além de Paraná e do time alagoano, Carlos Bonatelli passou por Globo-RN, Athletico e Avaí.
Confira a nota oficial do Paraná Clube sobre Carlos Bonatelli
"O Paraná Clube comunica a saída de Carlos Bonatelli do cargo de Executivo de Futebol. O profissional recebeu uma proposta para assumir um novo desafio e encerra, em comum acordo, esta passagem pelo Tricolor.
Ao longo do período de trabalho, Bonatelli teve papel fundamental no processo de reestruturação das categorias de base em duas ocasiões: durante a disputa do Campeonato Paranaense Sub-20 e, após o término do torneio, visando a Copa Paraná Sub-20, implementando processos, elaborando planos metodológicos e executando uma nova prática de trabalho na base paranista.
Sempre pautado pela seriedade, visão de futuro e prezando pela organização do setor, Bonatelli deixa como legado o planejamento estratégico do Departamento de Categorias de Base para 2026, garantindo continuidade ao trabalho desenvolvido.
O Paraná Clube agradece a dedicação, o empenho e o profissionalismo de Carlos Bonatelli, que sempre demonstrou comprometimento aos objetivos do clube".
Em crise no futebol, Paraná Clube aposta em outros esportes
Com calendário curto no futebol, o Paraná Clube decidiu apostar em outros esportes para manter a torcida ativa em uma (longa) fase de crise no futebol. De forma terceirizada, o Tricolor possui equipes de futsal, futevôlei, futebol americano e fut7.
O futsal, que disputa o Campeonato Brasileiro, é gerenciada por uma associação. O futevôlei é uma parceria com o Copacabana Sports, centro de treinamento no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba. Já no futebol americano, o Tricolor se juntou com o Guardian Saints, uma das principais equipes paranaenses na modalidade. Por fim, no fut7, a equipe treina na sede da Kennedy e participa de torneios estaduais.
No futebol, com apenas a Segundona do Paranaense como calendário em 2026, o Paraná vive a esperança de vender a Sociedade Anônima do Futebol (SAF). No final de agosto, o clube recebeu uma oferta de R$ 250 milhões e trabalha com outro possível investidor que promete até R$ 700 milhões de investimento.
