Dirigente deixa o Paraná Clube e acerta com time rebaixado à Série D

O Paraná informou que o executivo de futebol, Carlos Bonatelli, solicitou o desligamento do clube na noite de terça-feira (16). O motivo foi uma proposta do CSA, que caiu da Série C para a Série D nesta temporada.

Carlos Bonatelli voltou ao Tricolor no final de janeiro deste ano para a vaga de Fernando Miguel. Ele assumiu o setor após quatro rodadas do Paranaense e não conseguiu ajudar a evitar o rebaixamento à Segundona. Nas sete rodadas restantes, ele fez a troca do técnico Argel Fuchs por Tcheco e trouxe cinco reforços.

Depois disso, o diretor passou a cuidar da reestruturação das categorias de base para as disputas do estadual e da Copa Paraná, ambos do sub-20. Carlos Bonatelli, segundo clube, deixou um planejamento para a formação paranista no próximo ano.

Neste período, o dirigente ainda tentou convencer a diretoria paranista a disputar a Taça FPF, que começou neste mês e dá vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, mas foi voto vencido. O Paraná alegou problemas financeiros e desistiu da disputa da competição que pressionou a ser realizada nos últimos três anos.

Essa foi a terceira passagem dele pelo Tricolor. Anteriormente, entre 2016 e 2018, Carlos Bonatelli passou por funções dentro da operação dos jogos na Vila Capanema. Já no ano passado, ele chegou como executivo e montou, junto com Tcheco, o elenco que conquistou o acesso à elite estadual.

Carlos Bonatelli retorna ao CSA

Logo após a saída oficial do Paraná, o CSA oficializou a chegada de Carlos Bonatelli. O dirigente trabalhou no CSA em 2024, quando substituiu Rodrigo Pastana em junho, e saiu em 4 de dezembro, durante a pré-temporada.

A equipe alagoana está sendo comandada interinamente por Clauwerney Ferreira, presidente do Conselho Deliberativo, após o afastamento da presidente Mirian Monte e toda a diretoria executiva por "gestão temerária". O Azulão fez boa campanha na Copa do Brasil e foi eliminado nas oitavas de final para o Vasco, mas entrou na ZR da Série C na última rodada e caiu na 17ª colocação, com 22 pontos em 19 jogos.

A direção do CSA também anunciou a chegada de Luiz Ribeiro, conselheiro que ficará responsável pelas áreas financeira e administrativa. Além de Paraná e do time alagoano, Carlos Bonatelli passou por Globo-RN, Athletico e Avaí.

Carlos Bonatelli teve passagem curto pelo CSA entre junho e dezembro de 2024. Foto: Allan Max/CSA

Confira a nota oficial do Paraná Clube sobre Carlos Bonatelli

"O Paraná Clube comunica a saída de Carlos Bonatelli do cargo de Executivo de Futebol. O profissional recebeu uma proposta para assumir um novo desafio e encerra, em comum acordo, esta passagem pelo Tricolor.

Ao longo do período de trabalho, Bonatelli teve papel fundamental no processo de reestruturação das categorias de base em duas ocasiões: durante a disputa do Campeonato Paranaense Sub-20 e, após o término do torneio, visando a Copa Paraná Sub-20, implementando processos, elaborando planos metodológicos e executando uma nova prática de trabalho na base paranista.

Sempre pautado pela seriedade, visão de futuro e prezando pela organização do setor, Bonatelli deixa como legado o planejamento estratégico do Departamento de Categorias de Base para 2026, garantindo continuidade ao trabalho desenvolvido.

O Paraná Clube agradece a dedicação, o empenho e o profissionalismo de Carlos Bonatelli, que sempre demonstrou comprometimento aos objetivos do clube".

Em crise no futebol, Paraná Clube aposta em outros esportes

Torcida do Paraná Clube em jogo de futsal, no ginásio do Tarumã. Foto: Rui Santos/Paraná

Com calendário curto no futebol, o Paraná Clube decidiu apostar em outros esportes para manter a torcida ativa em uma (longa) fase de crise no futebol. De forma terceirizada, o Tricolor possui equipes de futsal, futevôlei, futebol americano e fut7.

O futsal, que disputa o Campeonato Brasileiro, é gerenciada por uma associação. O futevôlei é uma parceria com o Copacabana Sports, centro de treinamento no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba. Já no futebol americano, o Tricolor se juntou com o Guardian Saints, uma das principais equipes paranaenses na modalidade. Por fim, no fut7, a equipe treina na sede da Kennedy e participa de torneios estaduais.

No futebol, com apenas a Segundona do Paranaense como calendário em 2026, o Paraná vive a esperança de vender a Sociedade Anônima do Futebol (SAF). No final de agosto, o clube recebeu uma oferta de R$ 250 milhões e trabalha com outro possível investidor que promete até R$ 700 milhões de investimento.