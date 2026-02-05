O que o Lance! apurou sobre o interesse do Atlético-MG no zagueiro Kevin Lomónaco: saiba detalhes

O Atlético tem interesse na contratação do zagueiro Kevin Lomónaco, que atualmente defende o Independiente, da Argentina. O defensor está no radar da diretoria alvinegra, que tem como uma de suas prioridades no mercado a chegada de um jogador para reforçar o setor defensivo. A reportagem do Lance! apurou detalhes sobre a situação e traz informações a respeito do interesse do Galo no atleta.

O Atlético tem interesse na contratação do zagueiro Kevin Lomónaco, que atualmente defende o Independiente, da Argentina. O defensor está no radar da diretoria alvinegra, que tem como uma de suas prioridades no mercado a chegada de um jogador para reforçar o setor defensivo. A reportagem do Lance! apurou detalhes sobre a situação e traz informações a respeito do interesse do Galo no atleta.

Segundo apuração da reportagem junto a fontes ligadas ao clube argentino, o Independiente não tem a intenção de negociar Kevin Lomónaco neste momento. Com o Campeonato Argentino já em andamento, o zagueiro é considerado peça importante no elenco e faz parte dos planos da comissão técnica.

Ainda assim, caso o Atlético avance de forma mais incisiva na negociação, o Independiente já estabeleceu valores. O clube argentino pede 10 milhões de dólares (cerca de R$ 53 milhões) por 75% dos direitos econômicos do jogador, porcentagem que pertence ao próprio Independiente.

Os outros 25% dos direitos de Lomónaco pertencem ao Red Bull Bragantino, clube do qual o Independiente adquiriu o defensor. Inclusive, segundo a apuração, ainda há valores pendentes dessa negociação por parte dos argentinos.

Além das questões financeiras, a reportagem apurou que o jogador vê com bons olhos uma transferência para o Atlético. Lomónaco já teria sido aprovado pelo técnico Jorge Sampaoli e por sua comissão técnica, o que reforça o interesse do clube mineiro na contratação.

A informação sobre Lomónaco foi antecipada pelo site No Ataque e confirmada pela reportagem do Lance!

Quem é Kevin Lomónaco, na mira do Atlético?

Kevin Lomónaco é zagueiro argentino revelado pelo Lanús e atualmente defende o Independiente, onde é titular absoluto e uma das lideranças do elenco. O defensor já conhece bem o futebol brasileiro, tendo atuado pelo Red Bull Bragantino entre 2022 e 2024.

A passagem de Lomónaco pelo Brasil ficou marcada por uma polêmica extracampo. O jogador foi investigado na Operação Penalidade Máxima, que apurou um esquema de manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro. Ele firmou acordo para não responder criminalmente, mas cumpriu suspensão e pagou multa aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Em 2024, Lomónaco foi vendido pelo Bragantino ao Independiente por cerca de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 19 milhões). Desde então, soma 67 partidas com a camisa do clube argentino, com dois gols marcados, consolidando-se como peça importante do setor defensivo.