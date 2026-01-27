Paquetá, Brasileirão e pressão no São Paulo: Lance a Lance traz os principais temas do dia
Programa vai ao ar às 18h desta terça-feira (27) no Youtube do Lance!
O Lance a Lance desta terça-feira, às 18h, chega com uma edição recheada de informações e análises sobre o acordo entre Flamengo e West Ham por Lucas Paquetá. A negociação, que gira em torno de 41,25 milhões de euros, movimenta o mercado da bola e gera impacto direto no planejamento rubro-negro. Assista ao vivo!
O programa também analisa o início do Brasileirão e o momento delicado do São Paulo, que vive crise dentro e fora de campo e tem a difícil missão de encarar o Flamengo na estreia da competição nacional, em um duelo que pode ser decisivo para o clima no clube.
➡️São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pelo Brasileirão
Embalado pelo clássico Fla-Flu, o Fluminense volta suas atenções para o confronto contra o Grêmio, partida que pode marcar a estreia de Savarino com a camisa tricolor. Outro tema em pauta é o Palmeiras, que pode contar com Vitor Roque já no primeiro jogo do Verdão no Brasileirão, que será contra o Atlético Mineiro, reforçando ainda mais o elenco para a competição.
Tudo isso e muito mais, com informação, bastidores e debate de alto nível, no Lance a Lance, nesta terça-feira, às 18h, com apresentação de Fernando David e comentários de Lúcio de Castro e João Lidington.
