São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pelo Brasileirão

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, dia 28 de janeiro, pela estreia no Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. Dividindo focos com os estaduais, os times atravessam momentos completamente diferentes.

São Paulo X Flamengo: como chegam as equipes?

O Tricolor chega pressionado. A diretriz de Hernán Crespo é priorizar o Campeonato Brasileiro, mas sem poder abandonar o Paulistão, já que a equipe segue ameaçada de rebaixamento. Em busca de resultados, o São Paulo reconhece a dificuldade do confronto, mas sabe que um resultado positivo seria o cenário ideal. Até aqui, o time soma apenas uma vitória na temporada.

Do outro lado, o Flamengo inicia a competição tentando reagir, após ter sido derrotado em três das últimas quatro partidas. Sob o comando de Filipe Luís, o Rubro-Negro busca superar a fase irregular e somar pontos fora de casa na rodada de estreia. Diferentemente do São Paulo, o clube carioca não enfrenta conflitos políticos no momento.

Arrascaeta conduzindo a bola ao ataque em jogo contra o São Paulo pelo Brasileiro de 2025 (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X FLAMENGO

1ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e do GE TV (streaming)

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio; Luciano, Lucca e Tapia.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho (Everton Araújo) e Arrascaeta; Carrascal, (Cebolinha) Plata e Pedro (Bruno Henrique).