Quem sai? Rizek aponta encaixe de Paquetá no Flamengo: 'Está claro'

Lucas Paquetá está muito próximo de ser anunciado pelo Flamengo, clube que o revelou para o mundo do futebol. Nesta segunda-feira (26), o programa "Seleção Sportv" debatia a chegada do meia no Rubro-Negro, e o jornalista André Rizek apontou onde o meia deve ser escalado na equipe comandada por Filipe Luís.

continua após a publicidade

- Vou chutar. Hoje, olhando a configuração do elenco e o que estão entregando, ele (Filipe Luís) não vai mexer no posicionamento do Arrascaeta, que teve uma temporada brilhante. Acho que o Paquetá vai jogar aberto no Flamengo, como meia pela direita ou pela esquerda. Pela esquerda, acho que ele joga mais, e o Samuel Lino não foi bombástico. Para mim está claro, vai jogar como meia aberto - analisou Rizek sobre a possível chegada de Paquetá no Flamengo.

➡️Mãe de Adriano Imperador sofre golpe, e ídolo do Flamengo alerta: 'Vou atrás'

O Rubro-Negro e o West Ham estão nos capítulos finais da novela pela transferência do meia. Os clubes, que já haviam acertado os valores da transação, negociam os últimos detalhes da forma de pagamento para, enfim, chegarem a um acordo, e Lucas Paquetá voltar ao Flamengo.

continua após a publicidade

➡️West Ham anuncia saída de jogador, e torcedores do Flamengo reagem: 'Agora'

Paquetá, do West Ham, é o grande alvo do Flamengo na janela (Foto: Patrick McDermott/AFP)

Entenda os passos finais para que Lucas Paquetá volte ao Flamengo

O Flamengo comunicou ao West Ham que aumentou a oferta inicial de 40 milhões para 41,25 milhões de euros (R$ 255,9 milhões), com valor integralmente fixo, sem inclusão de bônus por metas. Os Hammers, que inicialmente pediam 60 milhões de euros (R$ 375,7 milhões) pelo brasileiro, flexibilizaram as exigências financeiras por conta da vontade do jogador.

Agora, os clubes avançam na negociação pelo modelo de pagamento, e o prazo é o fator no qual Rubro-Negro e West Ham divergem. Inicialmente, o Rubro-Negro havia proposto parcelamento em 36 meses, mas reduziu para 24 meses. Os ingleses, por sua vez, querem que a dívida seja quitada em até 18 meses para que Paquetá volte ao Flamengo.

continua após a publicidade

Além disso, o Mais Querido irá pagar a maior parte do montante à vista. Há, contudo, indefinição no valor a ser depositado pelo clube carioca no momento da conclusão do negócio e do restante das parcelas.

Apesar das divergências por Paquetá, o Flamengo tenta acelerar a conclusão da negociação com o West Ham. Internamente, o clima é de otimismo por parte da diretoria rubro-negra, que vê como "questão de tempo" a oficialização da contratação de Lucas Paquetá. Entre clube e jogador, está tudo certo. As partes têm acordo por um contrato de quatro anos.

🤑 Aposte na vitória do Flamengo após possível vinda de Paquetá! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas