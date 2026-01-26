menu hamburguer
Foto da esposa de Paquetá viraliza entre torcedores do Flamengo: 'Se preparando'

Clube carioca busca contratação do meia

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/01/2026
09:15
Lucas Paquetá, do West Ham, lidará com audiência sobre polêmica com apostas
imagem cameraLucas Paquetá, do West Ham, lidará com audiência sobre polêmica com apostas
O Flamengo ainda busca no mercado a contratação do meia Lucas Paquetá, atualmente no West Ham. Diante da negociação e expectativas do retorno do Garoto do Ninho, uma foto de Eduarda Fournier, esposa do camisa 10, viralizou entre torcedores do clube carioca nas redes sociais.

➡️ Derrota no clássico coloca Flamengo sob risco de queda no Carioca; entenda

A publicação aconteceu no último domingo (25). Através dos stories do Instagram, a influenciadora compartilhou uma imagem com roupa de academia. O que chamou atenção dos torcedores foi o fato do registro ter uma mala dentro do enquadramento da foto.

Diante do cenário, parte da torcida do Flamengo aproveitou o momento para aumentar as expectativas com a possível contratação de Lucas Paquetá. Alguns torcedores cravaram a chegada do atleta ao clube e brincaram que as malas já estariam prontas. Veja abaixo:

Lucas Paquetá no Flamengo?

O torcedor do Flamengo aguarda ansiosamente pelo desfecho positivo das negociações do clube carioca com o West Ham, da Inglaterra, por Lucas Paquetá. As conversas vêm acontecendo desde o início do ano. Mas, o que falta para o negócio ser concretizado? O Lance! explica para você.

Na última proposta do Flamengo, o clube inglês topou diminuir a pedida, de 45 milhões de euros para 40 milhões (cerca de R$ 248 milhões). Entretanto, os hammers não foram favoráveis aos moldes propostos pela diretoria rubro-negra.

Três fatores divergem entre as partes: a forma de pagamento, a divisão entre os valores fixos (R$ 219 milhões) e os bônus e a data de liberação do jogador. O último fator, aliás, é o que mais impede o acordo. A informação foi publicada, inicialmente, pelo jornalista Rodrigo Mattos, e confirmada pelo Lance!.

Caso o negócio seja concretizado, o clube inglês aceita liberar Paquetá apenas no meio do ano, quando se encerra a temporada do futebol europeu (o fim da Premier League está marcado para o dia 25 de maio). O Flamengo, por sua vez, quer o atleta de forma imediata.

Lucas Paquetá comemora gol marcado pelo West Ham sobre o Wolverhampton, na Copa da Liga Inglesa
Lucas Paquetá comemora gol marcado pelo West Ham sobre o Wolverhampton, na Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul Ellis/AFP)

