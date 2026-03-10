A história de Zizinho no Flamengo; jogos, gols e estatísticas
A história de Zizinho no Flamengo; jogos, gols e estatísticas.
Zizinho é um dos maiores jogadores da história do Clube de Regatas do Flamengo. Revelado pelo próprio clube em 1939, o meia rapidamente se tornou o principal talento do elenco rubro-negro em uma das fases mais competitivas do futebol carioca. O Lance! relembra a história de Zizinho no Flamengo.
Conhecido como "Mestre Ziza", ele foi o cérebro da equipe durante a década de 1940, período em que o Campeonato Carioca era considerado o torneio mais forte do país. Sua capacidade técnica, inteligência tática e poder de decisão o transformaram no grande símbolo do Flamengo antes da era Zico.
Zizinho combinava elegância e objetividade. Atuava como meia-direita, mas tinha liberdade para organizar o jogo, infiltrar na área e finalizar. Essa versatilidade fez dele referência nacional e internacional, inclusive sendo apontado como um dos melhores jogadores do mundo no período pós-Segunda Guerra.
No Flamengo, sua presença coincidiu com a consolidação do clube como potência do Rio de Janeiro. Ele liderou a equipe em conquistas históricas e ajudou a estabelecer um padrão de protagonismo técnico que marcaria a identidade rubro-negra nas décadas seguintes.
Entre 1939 e 1950, Zizinho construiu números expressivos, acumulou títulos importantes e deixou um legado que o colocou como maior ídolo do Flamengo até o surgimento de Zico, nos anos 1970.
A história de Zizinho no Flamengo
Números de Zizinho pelo Flamengo
Zizinho atuou pelo Flamengo em 328 partidas oficiais, segundo o balanço histórico mais aceito pelos pesquisadores rubro-negros.
Seu retrospecto foi:
- 328 jogos
- 189 vitórias
- 62 empates
- 77 derrotas
No quesito gols, há pequenas variações nas contagens históricas por causa de súmulas incompletas da década de 1940. Os números oscilam entre 142 e 146 gols marcados.
Durante suas partidas, o Flamengo anotou 931 gols e sofreu 519, evidenciando o caráter ofensivo da equipe comandada por Mestre Ziza.
Ele permanece entre os dez maiores artilheiros da história do clube, ocupando a nona posição no ranking histórico.
Títulos conquistados
Zizinho foi o grande maestro do primeiro tricampeonato estadual da história do Flamengo.
Conquistou o Campeonato Carioca em:
- 1939
- 1942
- 1943
- 1944
O tricampeonato entre 1942 e 1944 foi especialmente marcante. Mesmo com perdas importantes no elenco, Zizinho assumiu a liderança técnica e conduziu a equipe ao título.
Naquela época, o Campeonato Carioca reunia os principais clubes do país e tinha enorme relevância nacional.
A saída em 1950
Apesar da idolatria construída ao longo de 11 temporadas, a saída de Zizinho foi turbulenta.
Em 1950, meses antes da Copa do Mundo no Brasil, a diretoria negociou o jogador com o Bangu. O meia se sentiu traído pela forma como a transferência foi conduzida.
A despedida encerrou um ciclo histórico na Gávea. Ainda assim, seus 328 jogos, mais de 140 gols e quatro títulos estaduais consolidaram Zizinho como um dos maiores nomes da história do Flamengo e do futebol brasileiro.
