A história de Zizinho no Flamengo; jogos, gols e estatísticas.

Zizinho é um dos maiores jogadores da história do Clube de Regatas do Flamengo. Revelado pelo próprio clube em 1939, o meia rapidamente se tornou o principal talento do elenco rubro-negro em uma das fases mais competitivas do futebol carioca. O Lance! relembra a história de Zizinho no Flamengo.

Conhecido como "Mestre Ziza", ele foi o cérebro da equipe durante a década de 1940, período em que o Campeonato Carioca era considerado o torneio mais forte do país. Sua capacidade técnica, inteligência tática e poder de decisão o transformaram no grande símbolo do Flamengo antes da era Zico.

Zizinho combinava elegância e objetividade. Atuava como meia-direita, mas tinha liberdade para organizar o jogo, infiltrar na área e finalizar. Essa versatilidade fez dele referência nacional e internacional, inclusive sendo apontado como um dos melhores jogadores do mundo no período pós-Segunda Guerra.

No Flamengo, sua presença coincidiu com a consolidação do clube como potência do Rio de Janeiro. Ele liderou a equipe em conquistas históricas e ajudou a estabelecer um padrão de protagonismo técnico que marcaria a identidade rubro-negra nas décadas seguintes.

Entre 1939 e 1950, Zizinho construiu números expressivos, acumulou títulos importantes e deixou um legado que o colocou como maior ídolo do Flamengo até o surgimento de Zico, nos anos 1970.

A história de Zizinho no Flamengo

Números de Zizinho pelo Flamengo

Zizinho atuou pelo Flamengo em 328 partidas oficiais, segundo o balanço histórico mais aceito pelos pesquisadores rubro-negros.

Seu retrospecto foi:

328 jogos

189 vitórias

62 empates

77 derrotas

No quesito gols, há pequenas variações nas contagens históricas por causa de súmulas incompletas da década de 1940. Os números oscilam entre 142 e 146 gols marcados.

Durante suas partidas, o Flamengo anotou 931 gols e sofreu 519, evidenciando o caráter ofensivo da equipe comandada por Mestre Ziza.

Ele permanece entre os dez maiores artilheiros da história do clube, ocupando a nona posição no ranking histórico.

Títulos conquistados

Zizinho foi o grande maestro do primeiro tricampeonato estadual da história do Flamengo.

Conquistou o Campeonato Carioca em:

1939

1942

1943

1944

O tricampeonato entre 1942 e 1944 foi especialmente marcante. Mesmo com perdas importantes no elenco, Zizinho assumiu a liderança técnica e conduziu a equipe ao título.

Naquela época, o Campeonato Carioca reunia os principais clubes do país e tinha enorme relevância nacional.

A saída em 1950

Apesar da idolatria construída ao longo de 11 temporadas, a saída de Zizinho foi turbulenta.

Em 1950, meses antes da Copa do Mundo no Brasil, a diretoria negociou o jogador com o Bangu. O meia se sentiu traído pela forma como a transferência foi conduzida.

A despedida encerrou um ciclo histórico na Gávea. Ainda assim, seus 328 jogos, mais de 140 gols e quatro títulos estaduais consolidaram Zizinho como um dos maiores nomes da história do Flamengo e do futebol brasileiro.