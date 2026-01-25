Flamengo sobe proposta e se aproxima de Paquetá; veja valores da negociação

A novela se aproxima de um final feliz. O Flamengo enviou, neste domingo (25), uma nova proposta pela contratação de Lucas Paquetá. Os novos valores agradaram ao West Ham (ING), que ainda bate o pé pela forma de pagamento.

Desejo de ter Paquetá faz Flamengo ceder

O Flamengo enviou uma proposta no valor exato de 41,250 milhões de euros (R$ 255,9 milhões) fixos, sem acréscimos por metas. Essa foi a grande mudança de postura da equipe carioca na negociação — que anteriormente insistia em uma proposta de 35 milhões de euros fixos + 5 milhões de euros em bônus.

Os novos números agradam ao West Ham, mas o clube inglês mantém postura firme sobre como receber o pagamento. O Rubro-Negro quer parcelar o pagamento em três anos, porém o desejo dos ingleses é de receber o valor total em 18 meses. A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Lance!.

Lucas Paquetá está próximo de trocar o West Ham pelo Flamengo (Foto: Vincent Carchietta/AFP)

Paquetá irredutível e crescimento do West Ham

Desde o início da negociação, Lucas Paquetá se mostrou irredutível sobre o desejo de voltar a vestir a camisa do Flamengo. A postura do brasileiro somada às vitórias do West Ham nas últimas rodadas da Premier League foram determinantes para que a negociação fosse destravada.

Caso a negociação avance como o esperado, a expectativa é de que Paquetá já esteja disponível para a disputa da Supercopa Rei, contra o Corinthians, no próximo domingo (1). O meia não entra em campo desde o dia 6 de janeiro, quando disputou o jogo contra o Nottingham Forest, pela Premier League.

Lucas Paquetá jogou no Flamengo de 2016 à 2019, antes de ver vendido ao Milan (Foto: Divulgação/Flamengo)

Contratação mais cara do futebol brasileiro

Revelado pelo Flamengo em 2016, Paquetá teve grandes atuações pelo time carioca antes de ser vendido para o Milan (ITA), no início de 2019. Após passagem pela Itália, o meia ainda passou pelo Lyon (FRA) antes de chegar ao West Ham, em 2022.

Se a transferência for selada nos moldes atuais, será a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, superando a ida de Gerson para o Cruzeiro. Até o momento, o Flamengo anunciou a contratação de Vitão, ex-Internacional, e Andrew, ex-Gil Vicente.