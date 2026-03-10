Pumita revela 'pouca tática' e 'muita correria' nos primeiros dias de Renato Gaúcho no Vasco
Lateral-direito é eleito melhor lateral-direito do Campeonato Carioca 2026
Puma Rodríguez revelou detalhes dos primeiros treinos comandados por Renato Gaúcho no Vasco. Eleito melhor lateral-direito do Campeonato Carioca, o uruguaio avaliou o início de trabalho do técnico em entrevista antes da premiação da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) na segunda-feira (9).
Puma Rodríguez representa o Vasco na seleção do Campeonato Carioca
Vasco
Pumita destacou, mais de uma vez, que os primeiros dias de Renato no CT Moacyr Barbosa foram marcados por muitos treinos físicos. Segundo o defensor, a equipe não trabalhou muito a parte tática com o novo treinador.
— O treinador trabalhou muito no físico, então acho que a gente está se adaptando também a isso, algo diferente do que fazia o Fernando. Como falei, tem um time muito trabalhador, que está confiante e um time que está para brigar mais em cima — revelou Puma.
— Um time que trabalha muito, que vai correr muito, muita correria. Se está trabalhando, ele chegou há pouco tempo. Estamos fazendo muito trabalho físico, ainda não vimos tanto a parte táctica, mas vai ser um time que vai dar trabalho para o rival — detalhou o uruguaio.
Puma Rodríguez elogiou a postura de Renato Gaúcho, afirmando que ele é "um treinador com temperamento", assim como era Fernando Diniz. A estreia do novo comandante do Vasco acontecerá na próxima quinta-feira (12), diante do Palmeiras, em São Januário.
— Para o jogador é bom, para o jogador sempre é bom ter um treinador com temperamento, porque saca o melhor do jogador. Então foi uma semana muito forte fisicamente, a gente se vem adaptando a isso e vai ser bom para o time todo — concluiu.
