Por onde anda Serginho, ex-lateral do São Paulo?
Ídolo do Tricolor atua como empresário no futebol europeu.
Serginho, nome completo Sérgio Cláudio dos Santos, marcou época como lateral-esquerdo ofensivo, veloz e decisivo nos anos 1990 e 2000. Revelado no Rio de Janeiro, passou por Bahia, Flamengo e Cruzeiro antes de viver seu auge no São Paulo Futebol Clube. O Lance! conta por onde anda Serginho.
Foi no Tricolor que consolidou seu nome no cenário nacional. Com arrancadas pela esquerda e boa chegada ao ataque, tornou-se peça importante da equipe e chamou a atenção do futebol europeu.
Em 1999, transferiu-se para o Associazione Calcio Milan, onde construiu uma trajetória vitoriosa de quase uma década, tornando-se ídolo da torcida rossonera.
Após encerrar a carreira em 2008, decidiu permanecer ligado ao futebol internacional, atuando nos bastidores do mercado europeu.
A história do lateral no São Paulo: jogos, gols e títulos
Serginho chegou ao São Paulo em 1996, envolvido em uma troca com o Cruzeiro. No Morumbi, viveu sua fase de afirmação como titular e ganhou projeção nacional.
Entre 1996 e 1999, disputou:
- 179 partidas
- 28 gols marcados
Seu desempenho ofensivo foi um dos destaques do período. Em 1999, por exemplo, marcou 14 gols em apenas 26 jogos no primeiro semestre, atuando praticamente como um ala/meia pela esquerda.
Pelo São Paulo, conquistou:
- Copa dos Campeões Mundiais: 1996
- Campeonato Paulista: 1998
Foi vice-campeão paulista em 1996 e voltou a disputar finais importantes no período. A boa fase o levou à Europa ainda em 1999.
Clubes por onde Serginho passou
Ao longo da carreira profissional, Serginho defendeu:
- Itaperuna
- Esporte Clube Bahia
- Clube de Regatas do Flamengo
- Cruzeiro Esporte Clube
- São Paulo Futebol Clube
- Associazione Calcio Milan
No Milan, disputou 280 partidas e marcou 25 gols, conquistando:
- Liga dos Campeões da UEFA: 2002–03 e 2006–07
- Campeonato Italiano: 2003–04
- Copa da Itália: 2002–03
- Supercopa da UEFA: 2003
- Mundial de Clubes da FIFA: 2007
Também foi campeão da Copa América de 1999 com a Seleção Brasileira.
Por onde anda Serginho?
Após se aposentar em 2008, Serginho (@serginho_santos27) permaneceu no Milan, inicialmente como observador técnico para o mercado sul-americano. Atuou diretamente na identificação e intermediação de atletas brasileiros para o clube italiano.
Posteriormente, passou a atuar como empresário e intermediário no mercado europeu. Hoje é sócio de uma agência de representação de jogadores na Itália, trabalhando na gestão de carreiras e negociações entre Brasil e Europa.
Reside em Milão, mas mantém vínculos frequentes com o Brasil para eventos, jogos festivos e compromissos profissionais.
Nos últimos anos, enfrentou um drama familiar com a perda precoce de seu filho, fato que gerou grande comoção no meio esportivo. Mesmo assim, segue atuando no futebol, agora nos bastidores, mantendo a ligação com o esporte que o consagrou como um dos laterais mais ofensivos de sua geração.
