Por onde anda Serginho, ex-lateral do São Paulo?

Consolidou sua carreira no São Paulo, onde se destacou e ganhou projeção nacional antes de se transferir para o Milan em 1999.

Começou a carreira no Rio de Janeiro e teve passagens por clubes como Bahia, Flamengo, Cruzeiro e São Paulo.

Serginho, nome completo Sérgio Cláudio dos Santos, foi um lateral-esquerdo decisivo nos anos 1990 e 2000.

Serginho, nome completo Sérgio Cláudio dos Santos, marcou época como lateral-esquerdo ofensivo, veloz e decisivo nos anos 1990 e 2000. Revelado no Rio de Janeiro, passou por Bahia, Flamengo e Cruzeiro antes de viver seu auge no São Paulo Futebol Clube. O Lance! conta por onde anda Serginho.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Foi no Tricolor que consolidou seu nome no cenário nacional. Com arrancadas pela esquerda e boa chegada ao ataque, tornou-se peça importante da equipe e chamou a atenção do futebol europeu.

Em 1999, transferiu-se para o Associazione Calcio Milan, onde construiu uma trajetória vitoriosa de quase uma década, tornando-se ídolo da torcida rossonera.

continua após a publicidade

Após encerrar a carreira em 2008, decidiu permanecer ligado ao futebol internacional, atuando nos bastidores do mercado europeu.

A história do lateral no São Paulo: jogos, gols e títulos

Serginho chegou ao São Paulo em 1996, envolvido em uma troca com o Cruzeiro. No Morumbi, viveu sua fase de afirmação como titular e ganhou projeção nacional.

Entre 1996 e 1999, disputou:

179 partidas 28 gols marcados

Seu desempenho ofensivo foi um dos destaques do período. Em 1999, por exemplo, marcou 14 gols em apenas 26 jogos no primeiro semestre, atuando praticamente como um ala/meia pela esquerda.

continua após a publicidade

Pelo São Paulo, conquistou:

Copa dos Campeões Mundiais: 1996

Campeonato Paulista: 1998

Foi vice-campeão paulista em 1996 e voltou a disputar finais importantes no período. A boa fase o levou à Europa ainda em 1999.

Clubes por onde Serginho passou

Ao longo da carreira profissional, Serginho defendeu:

Itaperuna Esporte Clube Bahia Clube de Regatas do Flamengo Cruzeiro Esporte Clube São Paulo Futebol Clube Associazione Calcio Milan

No Milan, disputou 280 partidas e marcou 25 gols, conquistando:

Liga dos Campeões da UEFA: 2002–03 e 2006–07

Campeonato Italiano: 2003–04

Copa da Itália: 2002–03

Supercopa da UEFA: 2003

Mundial de Clubes da FIFA: 2007

Também foi campeão da Copa América de 1999 com a Seleção Brasileira.

Por onde anda Serginho?

Após se aposentar em 2008, Serginho (@serginho_santos27) permaneceu no Milan, inicialmente como observador técnico para o mercado sul-americano. Atuou diretamente na identificação e intermediação de atletas brasileiros para o clube italiano.

Posteriormente, passou a atuar como empresário e intermediário no mercado europeu. Hoje é sócio de uma agência de representação de jogadores na Itália, trabalhando na gestão de carreiras e negociações entre Brasil e Europa.

Reside em Milão, mas mantém vínculos frequentes com o Brasil para eventos, jogos festivos e compromissos profissionais.

Nos últimos anos, enfrentou um drama familiar com a perda precoce de seu filho, fato que gerou grande comoção no meio esportivo. Mesmo assim, segue atuando no futebol, agora nos bastidores, mantendo a ligação com o esporte que o consagrou como um dos laterais mais ofensivos de sua geração.