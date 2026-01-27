Brasileirão começa com mudanças no regulamento; saiba quais

O Brasileirão que começará na próxima quarta-feira (28) será o mais longo da história em termos de dias corridos — serão 309 até a 38ª rodada, prevista para a primeira semana de dezembro —, mas manterá o formato consolidado há mais de duas décadas: quem somar mais pontos no turno e returno será o campeão. O regulamento para 2026, contudo, traz novidades que poderão ter reflexos nos resultados, impactar a formação dos elencos e também definir o futuro dos clubes na próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️Bets? Pesquisa mostra quem mais patrocina no futebol brasileiro

A principal novidade será a implantação do impedimento semiautomático, tecnologia que chega com a missão de diminuir as polêmicas com o VAR. Mas ao que tudo indica a promessa da CBF, de que ele estaria disponível já a partir da primeira rodada, não deverá se cumprir. A empresa britânica responsável pela tecnologia ainda tentar resolver questões técnicas em alguns dos estádios, e por questão de isonomia no campeonato o sistema só entrará em funcionamento quando houver garantia de uso em todos os jogos.

Outra mudança significativa diz respeito à transferência de atletas entre clubes do Brasileirão. Até o ano passado, o regulamento previa que o jogador poderia atuar no máximo sete vezes por um clube antes de se transferir para outro; este ano, o limite foi ampliado para 12 jogos.

continua após a publicidade

A mudança partiu de um pedido dos próprios clubes e foi motivada pela antecipação do início do campeonato. Até o ano passado, as equipes esperavam o término dos Estaduais para reavaliar elencos e contratar atletas, mas agora o Brasileirão terá as primeiras rodadas de forma concomitante com os torneios nos estados — e a própria janela de transferências com o exterior permanece aberta até março.

Outra mudança importante diz respeito à classificação para os torneios continentais. A CBF tirou uma das vagas indiretas à Libertadores que eram garantidas via Brasileirão, transferindo-a para a Copa do Brasil. Assim, o Campeonato Brasileiro a partir deste ano irá classificar apenas um clube para a fase preliminar da Libertadores do ano que vem (antes, eram duas), além de garantir lugar direto na fase de grupos para os quatro primeiros colocados.

continua após a publicidade

O regulamento do Brasileirão prevê ainda que os ingressos para os jogos deverão ter preço mínimo de R$ 40, com a meia-entrada partindo de R$ 20.