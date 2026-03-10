Joaquim Pinto e Pedro Junio ressaltam importância do Mineiro para temporada do Cruzeiro

Depois de seis anos, o Cruzeiro voltou a conquistar o Campeonato Mineiro no último domingo (8), com uma vitória por 1 a 0 contra o Atlético-MG. Para os dirigentes Joaquim Pinto e Pedro Junio, a conquista é muito importante para o planejamento da temporada cruzeirense.

– Um título muito importante para o Cruzeiro, historicamente. Não vencia um título há anos, um estadual há muitos anos. Um título que nos dá o que a torcida precisava. Sabemos perfeitamente que queremos muito mais. Não vamos ficar por aqui. Este é o primeiro de muitos. Sabemos da qualidade do nosso elenco. Estamos construindo diariamente um grupo. Para isso acontecer, temos que dar tranquilidade ao elenco. Felizmente, temos um vestiário muito forte. Vamos continuar vencendo, se possível ainda este ano – ressaltou Joaquim Pinto.

Já Pedro Junio destaca que o troféu estadual é importante também para resgatar a identidade vencedora da equipe e dar tranquilidade para o trabalho de diretoria e comissão técnica.

– Muito importante, resgatar um Cruzeiro vencedor, conquistando títulos. Só reafirma o carinho que temos pelo clube. Trabalho que tem sido feito há quase dois anos, muitas dificuldades. Só coroa o trabalho que está no início. Mas o Campeonato Mineiro era fundamental para esse projeto – disse o dirigente.

– Temos confiança plena no trabalho do Tite. Entendemos que a cobrança no início foi importante por não estarmos desempenhando bem, calendário curto, muitos desafios até engrenar. O Tite sempre teve respaldo, sempre trabalhando juntos, para hoje sair daqui consagrado. Absorveu as críticas. O título nos dá tranquilidade para o restante da temporada. Era fundamental para ter tranquilidade para dar andamento na temporada com mais segurança – ressalta Pedro Junio.

Retomada após título

Depois de conquistar o Campeonato Mineiro no último domingo, ao vencer o Atlético-MG por 1 a 0 no Mineirão, o Cruzeiro volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite irá enfrentar o Flamengo na quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Brasileirão.

