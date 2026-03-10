Atlético-MG vira chave e vai em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro

O Atlético tenta virar a página após a derrota na final do Campeonato Mineiro para o rival Cruzeiro. Agora, o foco da equipe é se recuperar no Campeonato Brasileiro e iniciar uma sequência positiva na competição.

A pressão por resultados aumentou depois do revés no clássico, e o momento também preocupa pela situação na tabela do Brasileirão. O Galo ainda não venceu na competição: em quatro partidas disputadas, soma dois empates e duas derrotas. Com apenas dois pontos, o time ocupa atualmente a 17ª posição na classificação.

A próxima oportunidade de reação será na quarta-feira (11), quando o Atlético recebe o Internacional na Arena MRV, às 19h, em jogo válido pela 5ª rodada. A partida promete ser difícil, já que o Colorado também chega pressionado após perder a final do Campeonato Gaúcho para o rival Grêmio.

Preparação e possíveis mudanças

O Atlético terá apenas dois dias de preparação para o confronto. Os trabalhos começaram nesta segunda-feira (9) na Cidade do Galo, e o técnico Eduardo Domínguez encerra a preparação da equipe nesta terça-feira (10).

Após o clássico contra o Cruzeiro, o treinador argentino prometeu mudanças na equipe. "El Barba" foi direto ao comentar sobre a postura dos jogadores em campo e afirmou que quem não demonstrar intensidade pode perder espaço no time.

Além disso, o treinador busca sua primeira vitória no comando do Atlético. Até agora, foram dois jogos: empate no tempo normal contra o América com classificação nos pênaltis e derrota para o Cruzeiro na final do estadual.

