Savarino é registrado no BID e deve estrear pelo Fluminense contra o Grêmio

O Fluminense ganhou mais uma opção para a estreia do Brasileirão contra o Grêmio. O meia-atacante Savarino teve o nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira e já está apto a entrar em campo pelo Tricolor.

Com a regularização concluída, o venezuelano pode ser utilizado na estreia do clube no Campeonato Brasileiro, diante do Grêmio, na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.

Savarino chegou às Laranjeiras após deixar com o Botafogo e acertar vínculo de quatro anos com o Fluminense. O jogador já treina no CT Carlos Castilho com o grupo desde a semana passada. Savarino depende apenas da opção da comissão técnica para fazer a primeira partida com a camisa tricolor.

Savarino deixa o Botafogo rumo ao Fluminense

O venezuelano foi um dos jogadores mais cobiçados do futebol brasileiro no início da janela de transferências. Savarino recebeu propostas de outros clubes da Série A, mas deixar o Rio de Janeiro era um problema. Com o Fluminense, a "novela" foi longa. O presidente do Tricolor chegou a dar a negociação como encerrada publicamente após desacordo entre o clube o jogador em termos contratuais. Savarino voltou atrás e aceitou a proposta.

O que vem por aí ?

Após vencer o Flamengo por 2 a 1, o Fluminense agora se prepara para enfrentar o Grêmio, na quarta-feira (28), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília). Com o resultado, o Tricolor chegou aos nove pontos e ficou na liderança do Grupo A.

