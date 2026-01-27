Crespo balança no cargo? Entenda o cenário do técnico no São Paulo

Hernán Crespo não vive um bom início de temporada no comando do São Paulo. Com apenas uma vitória e situado em uma zona perigosa da tabela do Campeonato Paulista, o treinador tem sido mantido no cargo por Harry Massis, ao menos por enquanto, mas algumas declarações recentes passaram a gerar questionamentos.

Após a derrota no clássico contra o Palmeiras, Crespo afirmou que o foco da equipe será o Campeonato Brasileiro, com a meta de alcançar os 45 pontos. O discurso, porém, causou incômodo nos bastidores. Figuras como o próprio presidente e Rafinha, novo gerente de futebol, entendem que o clube deve mirar uma vaga na Copa Libertadores, e não adotar uma mentalidade voltada apenas a evitar o rebaixamento.

O treinador argentino também se envolveu em outra polêmica ao sair em defesa do elenco e declarar que os jogadores estariam "há meses sem receber". A diretoria do São Paulo, por sua vez, afirma que os salários estão em dia e que os atrasos dizem respeito apenas aos direitos de imagem.

Neste momento, não há movimentação para a demissão de Crespo. Ainda assim, existe uma dúvida em relação à sua permanência a longo prazo. Até aqui, a diretoria adota uma postura cautelosa diante do cenário.

São Paulo está a somente uma posição da zona de rebaixamento do Paulista (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

E quais os planos?

Apesar de tudo, a diretoria pensa em manter Crespo, por enquanto. O treinador tem forte identificação com o clube e com o Brasil, assim como sua comissão técnica. Algumas dificuldades são relatadas, como a ausência de reforços em meio a um calendário ainda mais apertado.

Recentemente, começou a se cogitar sobre Allan Barcellos e uma projeção para o profissional. No Tricolor desde 2022 e destaque no Sub-20, o técnico teve seu contrato renovado até 2027. O Lance! apurou que o time enxerga um projeto de carreira mirando o profissional, até mesmo como um auxiliar no futuro, mas respeita a decisão do técnico de trabalhar "por etapas". Após a final da Copinha, Harry Massis falou sobre o assunto.

- Ele renovou até 2027, nós temos dois anos. Nesses dois anos, vamos fazer a transição, ele vai lá pra Barra Funda. Vai ficar com o pessoal. É difícil um técnico sair do Sub-20 e correr degrau, vários deles não deram certo. Então nós vamos devagarzinho. Mas deixar claro, o nosso técnico é o Crespo! Eu quero ficar com ele - disse Massis sobre Barcellos.