Votação da reforma do estatuto do Corinthians é encerrada após tumulto

A votação no Conselho Deliberativo do Corinthians, que aconteceria nesta segunda-feira (09) e definiria o avanço na reforma do estatuto, não aconteceu. Após uma confusão generalizada, o presidente do CD, Romeu Tuma Júnior decidiu avançar com as propostas diretamente para a assembleia, para que os sócios decidam. O encontro contou com a presença de cerca de 180 conselheiros.

Segundo Tuma, o avanço tem embasamento no artigo 45, inciso II, letra A, do estatuto do clube.

A Assembleia Geral reunir-se á:

II - Extraordinariamente, a qualquer tempo, para:

A - aprovar a alteração deste Estatuto, nos termos do Código Civil, quando expressamente convocada para esse fim, reconhecida, preliminarmente, pelo CD, a necessidade da alteração.

Ainda não há data para a votação entre os sócios sobre a reforma do estatuto.

Parque São Jorge, sede social do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Discussão com presidente do Corinthians

No encontro, Osmar Stabile, presidente do Corinthians, bateu boca com Romeu Tuma Júnior ao alegar uma possível interferência na gestão do futebol.

— Vou trazer uma situação difícil, mas tenho que colocar no Conselho ao invés de colocar na imprensa. A gente tem passado por uma situação difícil na administração por interferência constante do presidente do Conselho Deliberativo. Ele tenta a todo momento interferir na gestão. Na sexta foi grandiosa e preciso colocar para vocês. Além do mais, algumas situações que têm acontecido — disse Stabile.

— Na sexta, enquanto eu jantava, disse 'ou você faz o que eu quero ou vou te f****'. Foram com essas palavras. Não posso administrar o Corinthians com pessoas me tratando dessa forma. É muito lamentável. Eu tenho testemunha aqui. Além de outras interferências. Fora isso, tenho esses documentos enviado constantemente, toda semana, solicitando informações do que eu estou tomando decisões. Eu tomo decisões do melhor para o Corinthians. Quero dizer o seguinte: a interferência é constante. Não posso aceitar mais isso, não aceito desde o começo — seguiu.

— Quem administra o Corinthians é o presidente, você (Romeu) não tem que saber nada do que acontece. Não aceito essa interferência, ter que responder sempre 30, 40, 50 pontos. Não posso aceitar isso, gente. Ou mudamos o Corinthians e resolvemos nosso problema internamente… Ele vazou uma informação para um jornalista e pediu para ligar para mim. E era mentira. Não posso aceitar mais gente vazando informações dentro do Corinthians. Estamos tocando o Corinthians da melhor forma que podemos com o apoio de todos vocês e não posso aceitar esse tipo de interferência. Ele se envolveu no MP. O próprio Ministério Público disse que quem administra o Corinthians é o presidente Osmar Stabile e não você, presidente do Conselho Deliberativo. O próprio Ministério Público disse isso. Não posso aceitar isso. O presidente do Conselho quer gerir o Corinthians. Não vamos aceitar. Não posso aceitar e não aceito — concluiu.

Ao responder, Tuma relembrou a invasão de 2025, quando Augusto Melo tentou retomar a presidência do clube.— O que o presidente falou não é verdade. Não falei isso. Eu falei que a diretoria dele contratou um indivíduo que escondeu as grades. Você está muito nervoso, está parecendo o Augusto. Ele contratou uma pessoa que está sendo investigada pela Polícia, ele escondeu a grade do clube, conduziu invasores ao quinto andar. Essa pessoa foi contratada pelo clube. Eu falei para você que se não tomasse providência eu falaria para a imprensa. Eu falei — disse.

