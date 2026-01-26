Entenda os passos finais do Flamengo pela contratação de Paquetá

Flamengo e West Ham estão nos capítulos finais da novela pela transferência de Lucas Paquetá. Os clubes, que já haviam acertado os valores da transação, negociam os últimos detalhes da forma de pagamento para, enfim, chegarem a um acordo.

O Mais Querido aumentou a oferta inicial de 40 milhões para 41,25 milhões de euros (R$ 255,9 milhões), com valor integralmente fixo, sem inclusão de bônus por metas. Os Hammers, que inicialmente pediam 60 milhões de euros (R$ 375,7 milhões) pelo brasileiro, flexibilizaram as exigências financeiras por conta da vontade do jogador.

Agora, os clubes avançam na negociação pelo modelo de pagamento. Há acordo pela divisão do montante em três parcelas, mas o prazo é o fator no qual Flamengo e West Ham divergem. Inicialmente, o Rubro-Negro havia proposto parcelamento em 36 meses, mas reduziu para 24 meses. Os ingleses, por sua vez, querem que a dívida seja quitada em até 18 meses.

Além disso, o Mais Querido irá pagar a maior parte do montante à vista. Há, contudo, indefinição no valor a ser depositado pelo clube carioca no momento da conclusão do negócio e do restante das parcelas.

Apesar das divergências, o Flamengo tenta acelerar a conclusão da negociação. Internamente, o clima é de otimismo por parte da diretoria rubro-negra, que vê como "questão de tempo" a oficialização da contratação de Lucas Paquetá. Entre clube e jogador, está tudo certo. As partes têm acordo por um contrato de quatro anos.

