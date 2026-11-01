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Palmeiras x Vasco: Pedro Emanuel busca seguir caminho de Abel Ferreira

Os dois treinadores chegaram ao Brasil como desconhecidos para o torcedor

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 12:00
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Dois homens se abraçam, um em paletó azul escuro e o outro em polo azul, em cenário externo com fundo roxo.
São Paulo (SP), 23/08/2026 - BRASILEIRÃO/PALMEIRASXVASCO - Abel ferreira, Reencontro entre Abel Ferreira e Pedro Emanuel durante Palmeiras x Vasco (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

A trajetória de Abel Ferreira no Palmeiras é uma referência para Pedro Emanuel, que busca consolidar seu trabalho no futebol brasileiro à frente do Vasco. Neste domingo (1), às 16h (de Brasília), os dois treinadores portugueses estarão frente a frente no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, em um confronto que também coloca em evidência os diferentes momentos de suas carreiras no país.

➡️ Palmeiras x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Quando chegou ao Palmeiras, em outubro de 2020, Abel ainda não tinha o reconhecimento que conquistaria nos anos seguintes no futebol brasileiro. Ao longo de seis anos, o treinador acumulou títulos, consolidou uma identidade de jogo e se tornou um dos nomes mais vitoriosos da história do clube alviverde.

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Pedro Emanuel, por sua vez, iniciou sua trajetória no Brasil na metade de 2026, cercado por questionamentos sobre o currículo. O português chegou ao Vasco com mais derrotas do que vitórias no retrospecto da carreira e passagens por clubes de menor expressão no cenário internacional. Após um bom início, busca transformar a oportunidade no clube carioca em um ponto de virada profissional.

Treinadores ao lado da linha lateral observam jogo de futebol, com árbitro assistente ao fundo.
Pedro Emanuel e Abel Ferreira comandam seus times em Palmeiras x Vasco pelo Brasilerão (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Pedro Emanuel cita Abel Ferreira como exemplo

Após a derrota do Vasco para o Flamengo, na última quinta-feira (29), Pedro Emanuel comentou sobre o desafio de enfrentar o compatriota e reconheceu o caminho percorrido por Abel desde que desembarcou no futebol brasileiro.

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— Vejo um grande desafio. O Abel está aqui há seis anos. Isso foi se construindo com trabalho. Essa confiança e esse status que ele conquistou no Brasil são com trabalho. Nesse caminho quero seguir também. De fato, é um grande exemplo. Dentro de campo, queremos ganhar. Se estamos em uma semifinal de uma Copa, acho que esperamos estar na final — afirmou o treinador vascaíno.

Pedro Emanuel em Vasco x Remo pelo Brasileirão (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)
Pedro Emanuel em Vasco x Remo pelo Brasileirão (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

➡️ Abel enfrenta Pedro Emanuel desde a época de jogador

Abel Ferreira construiu um legado no Palmeiras

Desde sua chegada ao Palmeiras, Abel Ferreira transformou a experiência no futebol brasileiro em uma trajetória marcada por conquistas e longevidade. O português acumulou títulos nacionais e continentais, ampliou sua identificação com o clube e consolidou um status que Pedro Emanuel reconhece como resultado de anos de trabalho.

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➡️ Lesão tira Andrés Gómez do primeiro jogo do Vasco contra o Palmeiras

O cenário de seu compatriota no Vasco é diferente. Pedro ainda precisa construir resultados e conquistar espaço em um ambiente de cobrança por desempenho. O confronto com o Palmeiras, portanto, oferece um teste importante para o treinador cruz-maltino, que tenta aproximar sua trajetória do caminho percorrido por Abel.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em campo, pensativo.
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O primeiro capítulo do duelo pela semifinal será neste domingo, no Nubank Parque. A partida de volta está prevista para o dia 8 de novembro, em São Januário. O vencedor do confronto garante vaga na decisão da Copa do Brasil.

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