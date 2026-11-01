Palmeiras x Vasco: Pedro Emanuel busca seguir caminho de Abel Ferreira

A trajetória de Abel Ferreira no Palmeiras é uma referência para Pedro Emanuel, que busca consolidar seu trabalho no futebol brasileiro à frente do Vasco. Neste domingo (1), às 16h (de Brasília), os dois treinadores portugueses estarão frente a frente no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, em um confronto que também coloca em evidência os diferentes momentos de suas carreiras no país.

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Quando chegou ao Palmeiras, em outubro de 2020, Abel ainda não tinha o reconhecimento que conquistaria nos anos seguintes no futebol brasileiro. Ao longo de seis anos, o treinador acumulou títulos, consolidou uma identidade de jogo e se tornou um dos nomes mais vitoriosos da história do clube alviverde.

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Pedro Emanuel, por sua vez, iniciou sua trajetória no Brasil na metade de 2026, cercado por questionamentos sobre o currículo. O português chegou ao Vasco com mais derrotas do que vitórias no retrospecto da carreira e passagens por clubes de menor expressão no cenário internacional. Após um bom início, busca transformar a oportunidade no clube carioca em um ponto de virada profissional.

Pedro Emanuel e Abel Ferreira comandam seus times em Palmeiras x Vasco pelo Brasilerão (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Pedro Emanuel cita Abel Ferreira como exemplo

Após a derrota do Vasco para o Flamengo, na última quinta-feira (29), Pedro Emanuel comentou sobre o desafio de enfrentar o compatriota e reconheceu o caminho percorrido por Abel desde que desembarcou no futebol brasileiro.

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— Vejo um grande desafio. O Abel está aqui há seis anos. Isso foi se construindo com trabalho. Essa confiança e esse status que ele conquistou no Brasil são com trabalho. Nesse caminho quero seguir também. De fato, é um grande exemplo. Dentro de campo, queremos ganhar. Se estamos em uma semifinal de uma Copa, acho que esperamos estar na final — afirmou o treinador vascaíno.

Pedro Emanuel em Vasco x Remo pelo Brasileirão (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

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Abel Ferreira construiu um legado no Palmeiras

Desde sua chegada ao Palmeiras, Abel Ferreira transformou a experiência no futebol brasileiro em uma trajetória marcada por conquistas e longevidade. O português acumulou títulos nacionais e continentais, ampliou sua identificação com o clube e consolidou um status que Pedro Emanuel reconhece como resultado de anos de trabalho.

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O cenário de seu compatriota no Vasco é diferente. Pedro ainda precisa construir resultados e conquistar espaço em um ambiente de cobrança por desempenho. O confronto com o Palmeiras, portanto, oferece um teste importante para o treinador cruz-maltino, que tenta aproximar sua trajetória do caminho percorrido por Abel.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O primeiro capítulo do duelo pela semifinal será neste domingo, no Nubank Parque. A partida de volta está prevista para o dia 8 de novembro, em São Januário. O vencedor do confronto garante vaga na decisão da Copa do Brasil.