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AO VIVO: siga a classificação do GP do México, etapa da F1

Sessão define a décima nona pole position da temporada de 2026

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 17:30
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GP do Bahrein consagrou Max Verstappen como vencedor
GP do Bahrein consagrou Max Verstappen como vencedor (Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP)

A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, para o GP da Cidade do México. Os pilotos já estiveram na pista para o último treino livre e, para fechar o sábado (31), formam o grid de largada da prova principal. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

ATUALIZAÇÃO: Classificação está prevista para começar às 18h (de Brasília).

Tempo real da classificação do GP dos EUA na F1

*EM ATUALIZAÇÃO

  • Relembre como foi o GP dos EUA:
  • Classificação do GP da Cidade do México começa daqui a 30 minutos.

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Previsão de chuva em Austin

No sábado (31), as temperaturas devem variar entre 13 °C pela manhã e 27 °C durante a tarde, enquanto a pista pode superar os 40 °C e chegar perto dos 45 °C. O céu terá períodos de sol entre nuvens, e há possibilidade de neblina nas primeiras horas do dia, principalmente se houver chuva na véspera. A chance de precipitação durante a tarde e a noite é de apenas 20%, com ventos próximos de 10 km/h.

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Já o domingo (1º), dia da corrida, deve apresentar as melhores condições do fim de semana. A temperatura ficará entre 13 °C e 27 °C, sem previsão de chuva no momento, enquanto os ventos terão média de 8 km/h e rajadas de até 25-30 km/h. Com o céu predominantemente aberto, a pista pode chegar aos 45 °C, embora algumas nuvens devam aparecer durante a tarde.

Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026
Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
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