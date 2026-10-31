AO VIVO: siga a classificação do GP do México, etapa da F1

A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, para o GP da Cidade do México. Os pilotos já estiveram na pista para o último treino livre e, para fechar o sábado (31), formam o grid de largada da prova principal. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.



ATUALIZAÇÃO: Classificação está prevista para começar às 18h (de Brasília).

Tempo real da classificação do GP dos EUA na F1

*EM ATUALIZAÇÃO

Relembre como foi o GP dos EUA:

Classificação do GP da Cidade do México começa daqui a 30 minutos.

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Previsão de chuva em Austin

No sábado (31), as temperaturas devem variar entre 13 °C pela manhã e 27 °C durante a tarde, enquanto a pista pode superar os 40 °C e chegar perto dos 45 °C. O céu terá períodos de sol entre nuvens, e há possibilidade de neblina nas primeiras horas do dia, principalmente se houver chuva na véspera. A chance de precipitação durante a tarde e a noite é de apenas 20%, com ventos próximos de 10 km/h.

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Já o domingo (1º), dia da corrida, deve apresentar as melhores condições do fim de semana. A temperatura ficará entre 13 °C e 27 °C, sem previsão de chuva no momento, enquanto os ventos terão média de 8 km/h e rajadas de até 25-30 km/h. Com o céu predominantemente aberto, a pista pode chegar aos 45 °C, embora algumas nuvens devam aparecer durante a tarde.