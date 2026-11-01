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Inteligência artificial crava placar de Palmeiras x Vasco na Copa do Brasil

Jogo é válido pela ida das semifinais e será disputado no Nubank Parque

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 07:10
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Jogador do Vasco da Gama em camisa branca com faixa preta dribla a bola, enquanto jogador do Palmeiras em verde o cerca.
Palmeiras recebe o Vasco em casa pela ida das semifinais (Foto: Matheus Lima/Vasco.)

O Palmeiras recebe o Vasco neste domingo (1), no Nubank Parque, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, e a inteligência artificial projetou a partida. A equipe alviverde busca construir uma vantagem diante de sua torcida para largar na frente na disputa por uma vaga na grande decisão do torneio nacional.

➡️Consórcio Fla-Flu coloca Maracanã à disposição do Vasco para duelo com o Palmeiras

Já o Cruz-Maltino tenta surpreender fora de casa e conquistar um resultado favorável para decidir a classificação no confronto de volta ao lado de seus torcedores.

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Veja a projeção da IA:

No duelo eliminatório no Nubank Parque, o Palmeiras deve impor um ritmo acelerado desde o início, buscando pressionar o adversário no campo de ataque e criar oportunidades com rapidez nas transições. O Vasco, por sua vez, apostará em uma postura tática bem postada na defesa para fechar as linhas de passe e explorar os contragolpes nos espaços deixados pelos donos da casa. No entanto, a eficiência ofensiva e o volume de jogo do Alviverde em seus domínios tendem a prevalecer, construindo uma vitória do Palmeiras por 2 a 0.

Jogador de camisa branca e preta domina a bola em drible, cercado por atletas de verde durante a partida.
Jogo de ida entre Palmeiras e Vasco será disputado no Nubank Parque (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Vasco x Palmeiras: São Januário segue como preferência apesar da oferta do Maracanã

O Vasco não deve mudar de planos para o jogo contra o Palmeiras, pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Apesar de o Maracanã ter sido colocado à disposição pelo Consórcio Fla-Flu, a diretoria cruz-maltina mantém o desejo de realizar a partida em São Januário.

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➡️ Vasco é o nono time com maior risco de rebaixamento no Brasileirão; veja probabilidades

A posição do clube segue a linha adotada desde o início das discussões sobre o local do confronto. Mesmo diante da possibilidade de utilizar o Maracanã, a cúpula vascaína entende que São Januário deve ser a casa do time no duelo decisivo contra o Palmeiras.

O cenário é diferente do enfrentado pelo Vasco na semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors. Na ocasião, o clube também tinha a intenção inicial de jogar em São Januário, mas precisou buscar outro estádio porque a capacidade da Colina Histórica não atendia aos requisitos mínimos estabelecidos pela Conmebol para a partida.

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Agora, pela Copa do Brasil, o Vasco busca manter o mando de campo em seu estádio, enquanto a possibilidade de transferência para o Maracanã deve ser deixada de lado.

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