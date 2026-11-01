Inteligência artificial crava placar de Palmeiras x Vasco na Copa do Brasil
Jogo é válido pela ida das semifinais e será disputado no Nubank Parque
O Palmeiras recebe o Vasco neste domingo (1), no Nubank Parque, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, e a inteligência artificial projetou a partida. A equipe alviverde busca construir uma vantagem diante de sua torcida para largar na frente na disputa por uma vaga na grande decisão do torneio nacional.
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Já o Cruz-Maltino tenta surpreender fora de casa e conquistar um resultado favorável para decidir a classificação no confronto de volta ao lado de seus torcedores.
Veja a projeção da IA:
No duelo eliminatório no Nubank Parque, o Palmeiras deve impor um ritmo acelerado desde o início, buscando pressionar o adversário no campo de ataque e criar oportunidades com rapidez nas transições. O Vasco, por sua vez, apostará em uma postura tática bem postada na defesa para fechar as linhas de passe e explorar os contragolpes nos espaços deixados pelos donos da casa. No entanto, a eficiência ofensiva e o volume de jogo do Alviverde em seus domínios tendem a prevalecer, construindo uma vitória do Palmeiras por 2 a 0.
Vasco x Palmeiras: São Januário segue como preferência apesar da oferta do Maracanã
O Vasco não deve mudar de planos para o jogo contra o Palmeiras, pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Apesar de o Maracanã ter sido colocado à disposição pelo Consórcio Fla-Flu, a diretoria cruz-maltina mantém o desejo de realizar a partida em São Januário.
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A posição do clube segue a linha adotada desde o início das discussões sobre o local do confronto. Mesmo diante da possibilidade de utilizar o Maracanã, a cúpula vascaína entende que São Januário deve ser a casa do time no duelo decisivo contra o Palmeiras.
O cenário é diferente do enfrentado pelo Vasco na semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors. Na ocasião, o clube também tinha a intenção inicial de jogar em São Januário, mas precisou buscar outro estádio porque a capacidade da Colina Histórica não atendia aos requisitos mínimos estabelecidos pela Conmebol para a partida.
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Agora, pela Copa do Brasil, o Vasco busca manter o mando de campo em seu estádio, enquanto a possibilidade de transferência para o Maracanã deve ser deixada de lado.
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