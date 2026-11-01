Botafogo: os desafios de Tite para duelo com Atlético
Apenas a lanterna Chapecoense sofreu mais gols que o Alvinegro no Brasileirão
No futebol, a 'fórmula mágica' para sair da crise é, inevitavelmente, vencer. Pois o Botafogo, contra o Atlético-MG, na quarta-feira, em casa, precisa dos três pontos que, certamente, trarão alívio. Como se sabe, o time dirigido por Tite vem de duas derrotas seguidas no Brasileirão, para Internacional (3 a 0) e Remo (2 a 1).
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E um dos muitos desafios do treinador, que soma apenas uma vitória (contra a lanterna Chapecoense) em seis jogos, é não sofrer gols. Desde que assumiu o comando do elenco, Tite só não viu sua equipe ser vazada justamente no único triunfo. Mas vale ressaltar que não foi a chegada do experiente técnico que fez o time passar a sofrer gols. Em 33 rodadas até aqui, apenas o último colocado (com 66 gols) sofreu mais nesse quesito que o Alvinegro (53).
Sexta pior campanha do returno, com 13 pontos em 14 jogos (apenas 3 vitórias), o Botafogo é o time que menos gols fez desde o final do primeiro turno. Até agora, foram apenas 12.
Rival do Botafogo também busca a recuperação
Embora também venha de duas derrotas, para o líder Flamengo (3 a 2) e para o terceiro colocado Cruzeiro (1 a 0), o Atlético tem a quinta melhor campanha do returno, com 25 pontos (7 triunfos).
Por estar na semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio, e na decisão da Sul-Americana, diante do Boca Juniors, tudo indica que o time mineiro vai poupar jogadores para o duelo com o Botafogo, no Nilton Santos. Ao Alvinegro, apenas a vitória interessa, uma vez que o clube está a apenas três pontos da zona do rebaixamento, faltando apenas cinco rodadas para o fim.
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