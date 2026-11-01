Atlético e Grêmio vivem sequências opostas antes de decisão na Copa do Brasil
Equipes iniciam disputa por uma vaga na final da competição
Atlético e Grêmio iniciam neste domingo (1º) a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil. Apesar de dividirem o mesmo objetivo no mata-mata, as equipes chegam ao confronto em cenários distintos na temporada. Enquanto o Galo atravessa um momento de queda após uma sequência de resultados negativos, o Tricolor Gaúcho recuperou o fôlego com duas vitórias consecutivas, mas ainda convive com o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
Atlético tem queda de rendimento
O Atlético vinha de uma fase positiva, com a classificação para a final da Copa Sul-Americana e a briga por uma vaga no G-5 do Brasileirão. No entanto, o desempenho recente acendeu um sinal de alerta na equipe comandada por Eduardo Domínguez. O time perdeu as três últimas partidas disputadas e chega pressionado para o primeiro compromisso da semifinal.
A sequência negativa começou com a derrota por 2 a 0 para o Montevideo City Torque, no Uruguai, pela volta da semifinal da Sul-Americana. Apesar do resultado, o Galo garantiu a classificação para a decisão pelo placar agregado. Na sequência, foi superado pelo Flamengo por 3 a 2, no Maracanã, e pelo Cruzeiro por 1 a 0, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro.
O revés no clássico também encerrou uma sequência de 17 partidas de invencibilidade do Atlético em casa. A última vitória da equipe foi justamente diante do Coritiba, por 1 a 0, no dia 17 de outubro, pelo Brasileirão.
Grêmio recupera confiança, mas segue ameaçado
Do outro lado, o Grêmio chega embalado por duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. A equipe venceu o Coritiba por 1 a 0, fora de casa, e superou o Athletico-PR por 2 a 0, na Arena do Grêmio, na última quinta-feira (29). Os resultados interromperam uma sequência negativa e deram novo fôlego ao time gaúcho na luta contra o rebaixamento.
Apesar da recuperação, o cenário gremista ainda exige atenção. Com 37 pontos, o Tricolor ocupa a 15ª colocação e está apenas dois pontos acima do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A vitória sobre o Athletico tirou a equipe do Z-4, mas a permanência na Série A ainda está longe de ser assegurada.
Atlético e Grêmio
As equipes se enfrentam neste domingo (1º), às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida de volta está marcada para o dia 7 de novembro, às 18h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.
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