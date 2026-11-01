Maicon deixa futsal do Corinthians e acerta com clube do Paraná
Atleta de 22 anos era uma das apostas de Fernando Diniz para transição das quadras
O ala Maicon, de 22 anos, deixou a equipe de futsal do Corinthians e encaminhou um acordo com um clube de Pato Branco, no Paraná, para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. O jogador vinha realizando treinamentos no futebol de campo do clube paulista após um pedido do então técnico Fernando Diniz e do executivo de futebol Marcelo Paz.
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Durante o período de transição das quadras para os gramados, Maicon participou de atividades com a equipe Sub-20 do Corinthians, comandada pelo técnico William Batista. A iniciativa tinha como objetivo avaliar a adaptação do atleta ao futebol de campo e a possibilidade de aproveitá-lo no elenco alvinegro.
O gerente de futebol do Corinthians, Julio Cesar, comentou a saída do jogador e explicou que o clube chegou a considerar a possibilidade de aproveitá-lo no futebol de campo, mas as circunstâncias impediram a continuidade do projeto.
— O Maicon é um atleta de muita qualidade, eu mesmo fui ver um jogo dele no futsal. A gente quis em algum momento fazer a transição dele, mas não foi possível pelo momento do clube. Desejo para ele toda sorte e felicidade dizendo que o sonho dele é estar no campo — disse Julio Cesar.
Apesar do acordo encaminhado e do anúncio da transferência, o LANCE! apurou que os contratos entre o Corinthians e o clube de Pato Branco ainda não foram assinados. A expectativa, no entanto, é de que as partes concluam os trâmites necessários para oficializar a negociação nos próximos dias.
Pela equipe de futsal do Corinthians, Maicon acumulou 127 partidas disputadas e 55 gols marcados.
Veja a nota oficial do Azuriz
A Gralha Azul tem um novo reforço para a temporada 2027! Destaque do futsal do Corinthians, o ala Maicon chega em definitivo ao Azuriz para iniciar um novo capítulo da sua carreira: a transição para o futebol de campo.
Aos 22 anos, o atleta traz na bagagem a experiência de quem se destacou nas quadras e agora encara um novo desafio no gramado, com a oportunidade de desenvolver todo o seu potencial no futebol profissional.
Mais do que uma contratação, um projeto de desenvolvimento. O Azuriz acredita no potencial dos atletas, investe em oportunidades e reafirma seu compromisso com a formação esportiva.
Das quadras para o campo. Um novo desafio, uma nova história. Seja bem-vindo à Gralha Azul, Maicon!
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