O Vasco terá um desfalque importante para o primeiro confronto contra o Palmeiras, neste domingo (1º), às 17h (de Brasília), no Nubank Parque, pela semifinal da Copa do Brasil. Andrés Gómez não viajou com a delegação para São Paulo e permaneceu no Rio de Janeiro para dar continuidade à recuperação de uma lesão no pé.

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O problema é anterior à última Data Fifa, e o atacante chegou a atuar sem estar em suas melhores condições físicas em algumas partidas. No confronto com o Corinthians, porém, Gómez sofreu um novo impacto no local e precisou ser substituído por Marino ainda no primeiro tempo.

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O colombiano também ficou fora da lista de relacionados para o clássico contra o Flamengo e, agora, não estará à disposição de Pedro Emanuel para a partida de ida da semifinal. A ausência representa uma baixa importante para o treinador, que perde uma opção de velocidade e profundidade no setor ofensivo.

Andrés Gomez comemora gol do Vasco sobre o São Paulo na vitória de 2 a 1 do Cruz-Maltino no primeiro turno (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Veja os relacionados do Vasco para enfrentar o Palmeiras

Goleiros: Léo Jardim, Daniel Fuzato e Pablo;

Laterais: Paulo Henrique, Puma Rodríguez e Cuiabano;

Zagueiros: Alan Saldivia, Gabriel Pereira, Lucas Freitas e Robert Renan;

Meias: Jair, Lescano, Ramon Rique, Sosa, Tchê Tchê e Thiago Mendes;

Atacantes: Adson, Brenner, Bruno Duarte, Colidio, David, Marino e Nuno Moreira.

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