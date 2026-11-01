Com o doblete diante do Vasco, o atacante Pedro, do Flamengo, chegou a 18 gols nesta edição do Campeonato Brasileiro e se recolocou na disputa pela artilharia. A ponta da tabela pertence a Kevin Viveros, do Athletico-PR, com 21 gols. Gabriel Barbosa, do Santos, fecha o pódio com 15. A briga pelo posto de goleador máximo deve se restringir ao trio, já que o concorrente seguinte é Kaio Jorge, do Cruzeiro e vencedor em 2025, distante com 12 tentos anotados.

O camisa 9 da Gávea deu fim ao incômodo jejum de quatro rodadas sem marcar na Série A. Agora, a pressão está sobre o centroavante do Furacão, que chegou a três partidas sem balançar as redes na derrota para o Grêmio na quinta-feira (29).

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Apesar de ter um caminho mais árduo para buscar o prêmio pela terceira vez, Gabigol ostenta o menor número de partidas no grupo: entrou em campo apenas 25 vezes, contra 31 do atleticano e 33 do flamenguista. Em razão disso, a média de gols do santista supera a do ex-companheiro e fica próxima à do concorrente estrangeiro.

Além da vantagem considerável, outro trunfo de Viveros é que já cumpriu duas suspensões automáticas e, neste momento, está "zerado" em cartões. Em contrapartida, Pedro (dois amarelos) e Gabriel Barbosa (oito) estão pendurados a cinco rodadas do encerramento da temporada, convivendo com o perigo iminente de desfalque.

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Viveros, Pedro ou Gabigol: quem será o artilheiro?

Viveros (Athletico-PR)

21 gols 31 jogos 0,7 gols por jogo 3 assistências Nos últimos 5 jogos: 3 gols Joga o Brasileirão pela primeira vez

Próximos jogos:

04/11: vs Vasco (casa) 18/11: vs Flamengo (fora) 22/11: vs Remo (casa) 29/11: vs Mirassol (fora) 02/12: vs São Paulo (casa)

Kevin Viveros é o estrangeiro com mais gols em sua primeira participação na Série A do Brasileirão (Foto: Gabriel Machado / AGIF / Folhapress)

Pedro (Flamengo)

18 gols 33 jogos 0,5 gols por jogo 6 assistências Nos últimos 5 jogos: 2 gols Nunca foi artilheiro do Brasileirão

Próximos jogos:

04/11: vs Grêmio (casa)

18/11: vs Athletico-PR (casa)

21/11: vs Palmeiras (fora)

29/11: vs Coritiba (fora)

02/12: vs Chapecoense (casa)

Pedro já foi artilheiro da Libertadores e coleciona troféus, mas ainda busca primeira artilharia no Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Folhapress)

Gabigol (Santos)

15 gols 25 jogos 0,6 gols por jogo 3 assistências Nos últimos 5 jogos: 2 gols Foi artilheiro do Brasileirão em 2018 e 2019

Próximos jogos:

02/11: vs RB Bragantino (fora)

18/11: vs Coritiba (fora)

23/11: vs Grêmio (casa)

29/11: vs Vitória (fora)

02/12: vs Botafogo (casa)