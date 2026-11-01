Pedro, do Flamengo, se recoloca na disputa pela artilharia do Brasileirão
Após doblete contra o Vasco, camisa 9 está a três gols de Kevin Viveros
Com o doblete diante do Vasco, o atacante Pedro, do Flamengo, chegou a 18 gols nesta edição do Campeonato Brasileiro e se recolocou na disputa pela artilharia. A ponta da tabela pertence a Kevin Viveros, do Athletico-PR, com 21 gols. Gabriel Barbosa, do Santos, fecha o pódio com 15. A briga pelo posto de goleador máximo deve se restringir ao trio, já que o concorrente seguinte é Kaio Jorge, do Cruzeiro e vencedor em 2025, distante com 12 tentos anotados.
O camisa 9 da Gávea deu fim ao incômodo jejum de quatro rodadas sem marcar na Série A. Agora, a pressão está sobre o centroavante do Furacão, que chegou a três partidas sem balançar as redes na derrota para o Grêmio na quinta-feira (29).
Apesar de ter um caminho mais árduo para buscar o prêmio pela terceira vez, Gabigol ostenta o menor número de partidas no grupo: entrou em campo apenas 25 vezes, contra 31 do atleticano e 33 do flamenguista. Em razão disso, a média de gols do santista supera a do ex-companheiro e fica próxima à do concorrente estrangeiro.
Além da vantagem considerável, outro trunfo de Viveros é que já cumpriu duas suspensões automáticas e, neste momento, está "zerado" em cartões. Em contrapartida, Pedro (dois amarelos) e Gabriel Barbosa (oito) estão pendurados a cinco rodadas do encerramento da temporada, convivendo com o perigo iminente de desfalque.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Viveros, Pedro ou Gabigol: quem será o artilheiro?
Viveros (Athletico-PR)
- 21 gols
- 31 jogos
- 0,7 gols por jogo
- 3 assistências
- Nos últimos 5 jogos: 3 gols
- Joga o Brasileirão pela primeira vez
Próximos jogos:
- 04/11: vs Vasco (casa)
- 18/11: vs Flamengo (fora)
- 22/11: vs Remo (casa)
- 29/11: vs Mirassol (fora)
- 02/12: vs São Paulo (casa)
Pedro (Flamengo)
- 18 gols
- 33 jogos
- 0,5 gols por jogo
- 6 assistências
- Nos últimos 5 jogos: 2 gols
- Nunca foi artilheiro do Brasileirão
Próximos jogos:
- 04/11: vs Grêmio (casa)
- 18/11: vs Athletico-PR (casa)
- 21/11: vs Palmeiras (fora)
- 29/11: vs Coritiba (fora)
- 02/12: vs Chapecoense (casa)
Gabigol (Santos)
- 15 gols
- 25 jogos
- 0,6 gols por jogo
- 3 assistências
- Nos últimos 5 jogos: 2 gols
- Foi artilheiro do Brasileirão em 2018 e 2019
Próximos jogos:
- 02/11: vs RB Bragantino (fora)
- 18/11: vs Coritiba (fora)
- 23/11: vs Grêmio (casa)
- 29/11: vs Vitória (fora)
- 02/12: vs Botafogo (casa)
Tudo sobre
Vôlei
Sesc Flamengo domina Mackenzie e confirma liderança da Superliga Feminina; veja resultados da rodadaHá 3 horas
Vasco
Pedrinho sobre postura do consórcio Fla-Flu sobre Maracanã: 'Sei muito bem qual foi a intenção'Há 10 horas
Flamengo
É oficial! Craques do Flamengo ganham bustos de homenagemHá 1 dia
Seleção Brasileira
Com Robinho Jr., Seleção Brasileira Sub-20 é convocada para amistososHá 1 dia
Futebol Nacional
Consórcio Fla-Flu coloca Maracanã à disposição do Vasco para duelo com o PalmeirasHá 1 dia
Flamengo
Exame de Paquetá descarta lesão grave no joelho após vitória do Flamengo sobre o VascoHá 1 dia
Mais LANCE!