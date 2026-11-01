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Majestoso coloca Dorival diante de desafio que o São Paulo ainda não superou em 2026

Tricolor venceu apenas um dos nove clássicos disputados na temporada; treinador também busca seu primeiro triunfo em confrontos contra rivais paulistas desde que voltou ao clube

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
01/11/2026 06:18
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Dorival Jr.
Dorival Jr., técnico do São Paulo (Foto: Nino Cirenza/AtoPress/Folhapress)

O clássico contra o Corinthians, marcado para a próxima quarta-feira (4), terá um significado especial para o São Paulo. Além da importância dos três pontos na reta final do Campeonato Brasileiro, o Majestoso representa mais uma oportunidade para o Tricolor melhorar seu retrospecto diante dos principais rivais estaduais em 2026. A equipe comandada por Dorival Jr. venceu apenas um dos nove clássicos disputados na temporada.

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O único triunfo aconteceu em janeiro, quando o São Paulo venceu o Santos por 2 a 0, pelo Campeonato Paulista, no Morumbis. Desde então, o time não conseguiu repetir o resultado positivo diante de Corinthians, Palmeiras e Santos. No balanço dos nove confrontos, são ainda dois empates e seis derrotas, com aproveitamento de 18,5% dos pontos.

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O cenário também representa um desafio para o treinador do Tricolor. Desde que retornou ao comando da equipe, em 15 de maio, Dorival Jr. ainda não conseguiu vencer um clássico. Até aqui, foram duas partidas contra os rivais paulistas, ambas com derrotas: para o Palmeiras, por 2 a 0, em setembro, e para o Santos, por 1 a 0, no início de outubro.

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O resultado diante do Peixe, inclusive, ampliou a sequência negativa do São Paulo em clássicos e manteve o time sem vencer um rival estadual desde o primeiro mês do ano. Agora, diante do Corinthians, Dorival terá a chance de buscar seu primeiro triunfo nesse tipo de confronto nesta passagem e ajudar o Tricolor a encerrar a temporada com uma marca melhor.

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São Paulo x Corinthians será na Vila Belmiro

O Majestoso está marcado para quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado na Vila Belmiro, em Santos, já que o Morumbis estará indisponível por causa dos shows da banda coreana BTS.

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Clássicos do São Paulo em 2026

  • São Paulo 1 x 2 Santos - Brasileirão - 2/10;
  • Palmeiras 2 x 0 São Paulo - Brasileirão - 12/09;
  • Corinthians 3 x 2 São Paulo - Brasileirão - 10/05;
  • São Paulo 0 x 1 Palmeiras - Brasileirão - 21/03;
  • Palmeiras 2 x 1 São Paulo - Paulistão - 1°/3;
  • Santos 1 x 1 São Paulo - Brasileirão - 4/2;
  • São Paulo 2 x 0 Santos - Paulistão - 31/01;
  • Palmeiras 3 x 1 São Paulo - Paulistão - 24/01;
  • Corinthians 1 x 1 São Paulo - Paulistão - 18/01.
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