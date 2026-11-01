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Matheus Pereira analisa impacto de Paulinho no Cruzeiro

Dirigente chegou ao clube depois da derrota para o Bragantino

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
01/11/2026 07:55
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Paulinho, jogador do Cruzeiro, acompanha treino na Toca II
Paulinho, diretor do Cruzeiro, acompanha treino na Toca II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Há menos de um mês em Belo Horizonte, o dirigente teve um bom início na Raposa. Desde que Paulinho chegou ao Cruzeiro a equipe venceu três partidas seguidas, melhor sequência no Brasileirão nesta temporada.

Depois da vitória do Cruzeiro sobre o Atlético-MG na última quinta-feira (29), o meio-campista Matheus Pereira avaliou o impacto do trabalho do diretor no clube.

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– Todo mundo que chega, e isso foi uma coisa que ele deixou bem clara para a gente, é que ele é mais um para poder ajudar. Toda ajuda é sempre bem-vinda, e como ele tem ajudado a gente – disse o camisa 10.

– Ele (Paulinho) chegou há pouco tempo, mas tem se movimentado bastante, conversado com a gente, pontuado situações importantes que acho necessárias. Temos que brigar e fazer as coisas para o Cruzeiro estar na prateleira de cima e atingir os objetivos – avaliou Matheus Pereira.

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Como foi Atlético-MG x Cruzeiro

O Cruzeiro teve um primeiro tempo de ampla superioridade. A Raposa se impôs em campo, controlou as ações e conseguiu colocar seu jogo em prática. Kaio Jorge abriu o placar logo nos primeiros minutos e, mesmo em vantagem, a equipe celeste não diminuiu o ritmo, mantendo a pressão em busca de ampliar o marcador. Arroyo e o próprio Kaio Jorge tiveram boas oportunidades para marcar novamente. Pelo volume de jogo e pelas chances criadas, o Cruzeiro poderia ter construído uma vantagem ainda maior e até encaminhado a vitória antes do intervalo.

Na segunda etapa, o jogo ficou mais equilibrado, e o Atlético conseguiu igualar as ações e ter maior participação na posse de bola. O Galo chegou a criar algumas oportunidades, mas encontrou dificuldades para organizar as jogadas ofensivas e transformar as investidas em chances claras de gol. Do outro lado, o Cruzeiro se defendeu bem, conseguiu neutralizar as tentativas atleticanas e manteve a vantagem no placar.

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Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV; crédito Gustavo Aleixo/Cruzeiro.
Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam no Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com o resultado, o Cruzeiro fica na terceira posição com 57 pontos, firme na briga por uma vaga na Libertadores. Enquanto isso, o Atlético-MG ficou na sétima posição com 50 pontos.

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