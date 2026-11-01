Na semi da Copa do Brasil, Vasco precisa mostrar que aprendeu com eliminação na Sula
Após queda diante do Boca Juniors, Cruz-Maltino encara o Palmeiras neste domingo (1)
O Vasco enfrenta o Palmeiras neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Depois da eliminação na Sul-Americana diante do Boca Juniors, o time comandado por Pedro Emanuel terá mais uma oportunidade de mostrar que aprendeu com os erros cometidos em uma partida decisiva e está preparado para encarar um adversário acostumado a grandes jogos.
➡️ Palmeiras x Vasco: onde assistir, horário e escalações
Na eliminação para os argentinos, no Maracanã, Pedro Emanuel atribuiu o desempenho da equipe ao gol sofrido nos primeiros minutos. Entre os torcedores, porém, outra avaliação ganhou força: o Vasco pode ter sentido o peso da decisão, enquanto o Boca Juniors, mesmo sem apresentar um nível técnico superior ao do Cruz-Maltino, soube aproveitar a experiência em confrontos desse porte.
A queda deixou um alerta para o elenco. Em jogos eliminatórios, a capacidade de controlar as emoções, manter a concentração e reagir às adversidades pode ser tão importante quanto a qualidade técnica. Contra o Boca, seja por ter sofrido o gol cedo ou pela pressão, o Vasco não conseguiu lidar com o cenário desfavorável e acabou eliminado diante de sua torcida.
Vasco tem novo desafio contra adversário acostumado a decisões
O confronto com o Palmeiras representa mais um teste para o Cruz-Maltino. Sob o comando de Abel Ferreira, a equipe paulista construiu uma trajetória recente marcada por títulos e presença frequente nas fases decisivas das principais competições. Para avançar à final, o Vasco precisará competir com a mesma intensidade, mas também demonstrar maturidade nos momentos de maior pressão.
➡️ Da goleada à semifinal: o que mudou no Vasco desde o último jogo contra o Palmeiras?
O retrospecto diante do treinador português é outro obstáculo. O Vasco ainda não venceu o Palmeiras em uma partida comandada por Abel Ferreira à beira do campo. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino encerrou um longo jejum contra o rival ao vencer por 2 a 1, mas Abel estava suspenso, e o auxiliar João Martins dirigiu a equipe paulista.
Pedro Emanuel busca resposta após eliminação
A semifinal da Copa do Brasil oferece ao Vasco a chance de transformar a frustração com a queda na Sul-Americana em aprendizado. Mais do que buscar uma vantagem no primeiro jogo, a equipe precisa mostrar que consegue sustentar seu plano de jogo diante de um adversário experiente e não se deixar abalar caso a partida apresente dificuldades.
➡️Palmeiras x Vasco: Abel Ferreira e Pedro Emanuel se enfrentam desde a época de jogadores
O duelo com o Palmeiras será uma oportunidade de provar que o elenco evoluiu na maneira de encarar decisões. Depois da eliminação para o Boca Juniors, o Vasco precisa mostrar dentro de campo que aprendeu a lidar com jogos desse tamanho.
Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Vasco pela semifinal da Copa do Brasil
- Competição: Copa do Brasil - semifinal (ida)
- 📅 Data: 1 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Prováveis escalações
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque (Lucas Evangelista).
VASCO (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Adson (Marino), Colidio e Bruno Duarte.
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