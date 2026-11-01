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Ídolo do Flamengo celebra título do Cruzeiro: 'Eu sabia'

Estreante na competição, Cabuloso conquistou o título de maneira invicta

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
01/11/2026 10:04
Supervisionado porMárcio Iannacca,
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Equipe feminina do Cruzeiro conquista a Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)
Equipe feminina do Cruzeiro conquista a Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Hoje terceiro artilheiro do Brasileirão, líder em gols no Santos e ídolo do Flamengo na conquista de duas Libertadores, Gabigol utilizou as redes sociais para comemorar a conquista da Libertadores Feminina do Cruzeiro. O confronto aconteceu na noite de sábado (31), em Quito, no Equador. A equipe mineira venceu o Corinthians por 5 a 4 nas penalidades, depois de um empate por 4 a 4 no tempo normal.

O atacante tem passagens por Santos, Flamengo e Cruzeiro. Hoje o camisa 9 do Peixe está emprestado ao Alvinegro até o fim de 2026, sendo então, de posse do Cabuloso até o fim de 2028. Gabigol não conquistou títulos pelo clube mineiro, no entanto, soma duas Libertadores, duas Copa do Brasil, dois Brasileirão, duas Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Campeonato Carioca pelo Flamengo, totalizando treze títulos no Rio de Janeiro.

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Manifestação de ídolo do Flamengo nas redes sociais

Gabigol, do Flamengo, celebra título do Cruzeiro nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)
Gabigol, do Flamengo, celebra título do Cruzeiro nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Utilizando os stories do Instagram, o ex-Flamengo, Gabigol, deixou uma mensagem de apoio às meninas do Cruzeiro que conquistaram a Copa Libertadores Feminina:

- Eu sabia... Vocês merecem!!!! - publicou o atacante.

Amizade antiga com o time feminino

A manifestação não surpreende. Gabigol é entusiasta do futebol feminino e já disse em diversas ocasiões que acompanha a modalidade sempre que tem oportunidade. No ano passado, quando ainda defendia o Cruzeiro, ele esteve na Toca da Raposa para ver treinos e partidas do time comandado por Jonas Urias.

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Naquela época, o jogador também construiu uma boa relação com Byanca Brasil, artilheira do Cruzeiro na Libertadores, com seis gols. A atacante veste a camisa 10 das Cabulosas, número do qual Gabigol é um dos ídolos no futebol. Quanto à situação do próprio atacante, o empréstimo ao Santos vale até o fim do ano. Ele segue ligado ao Cruzeiro até 2028, e o futuro no clube mineiro continua indefinido.

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Campanha invicta na estreia

Estreante na competição, o Cruzeiro levantou a taça sem nenhuma derrota: foram cinco vitórias e um empate, justamente na decisão, resolvida nos pênaltis. Até chegar à final, a equipe superou LDU, Bolívar, Olimpia (duas vezes) e Libertad. Na decisão, as mineiras ainda reagiram depois de chegarem a estar atrás por 3 a 0.

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