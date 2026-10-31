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São Paulo registra duas chapas para eleição do Conselho Deliberativo; veja detalhes

Grupos de situação e oposição apresentaram 234 candidaturas para a disputa das 100 vagas destinadas aos conselheiros eleitos

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
31/10/2026 19:05
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Bandeirinha do São Paulo
Foto: Fabio Giannelli/AGIF

O processo eleitoral do São Paulo ganhou mais um capítulo com a inscrição das chapas que disputarão as vagas do Conselho Deliberativo. A situação registrou 128 candidatos, enquanto a oposição apresentou uma lista com 106 nomes. Ao todo, são 234 candidaturas para a eleição que definirá 100 novos integrantes do colegiado.

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A votação entre os sócios está prevista para a segunda quinzena de novembro. De acordo com as regras do clube, cada chapa pode inscrever entre 100 e 200 candidatos. Os escolhidos terão mandato no triênio de 2027 a 2029.

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A chapa governista é denominada São Paulo à Frente, enquanto a oposição concorrerá com a São Paulo de Volta. Depois da definição dos novos conselheiros, eles se juntarão aos 152 membros vitalícios que já integram o Conselho Deliberativo.

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Eleição presidencial será em dezembro

A renovação do Conselho antecede a escolha do próximo presidente do São Paulo. A votação para definir quem comandará o clube pelos três anos seguintes está prevista para o início de dezembro.

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Até o momento, o único nome confirmado para a disputa presidencial é o de Marcelo Portugal Gouvêa, representante da oposição. Ele oficializou sua candidatura pela chapa São Paulo de Volta, com Eduardo Alfano Vieira indicado para a vice-presidência e Fábio Mariz de Oliveira para a presidência do Conselho Deliberativo.

A definição da nova composição do Conselho será, portanto, uma etapa importante na preparação para a eleição que decidirá o comando do clube a partir de 2027.

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SÃO PAULO DE VOLTA (Oposição) — 106 candidatos

    1.
  1. Antonio Attademo
    2. 2.
  2. Antonio Attademo Junior
    3. 3.
  3. Diogo Cesar Ribeiro Fernandes
    4. 4.
  4. Ellen Mendes Da Silva
    5. 5.
  5. Erovan Tadeu Da Silva Carmo
    6. 6.
  6. Fabio Daniel Romanello Vasques
    7. 7.
  7. Gilberto Ruiz Silveira
    8. 8.
  8. Jose Rubens De Macedo S Sobrinho
    9. 9.
  9. Marcelo Rayes
    10. 10.
  10. Marcos Ataide Vaztironi
    11. 11.
  11. Pierre Formanek
    12. 12.
  12. Ricardo Aparecido Granja Dos Santos
    13. 13.
  13. Ricardo Moreira
    14. 14.
  14. Thiago Campos De Souza
    15. 15.
  15. Vera Romanello Vasques
    16. 16.
  16. Waldemir Aparecioo Medeiros Lima
    17. 17.
  17. Wolney Cândido De Melo
    18. 18.
  18. Adriano Lacombe Abbud
    19. 19.
  19. Alberto Calisto Malta
    20. 20.
  20. Brunno Povoa Cruz
    21. 21.
  21. Carlos Alberto De Albuquerque Prado
    22. 22.
  22. Carlos Alberto Vasquez Pizzotti
    23. 23.
  23. Carlos Alberto Widonsck
    24. 24.
  24. Cinthia Aparecida Xaxier De Sousa
    25. 25.
  25. Daniel Dinis Fonseca
    26. 26.
  26. Danilo Pereira Ignacio Dos Santos
    27. 27.
  27. Douglas De Albuquerque Alvarenga
    28. 28.
  28. Ednaldo Rocha Pimenta
    29. 29.
  29. Fabricio Machado Bastos
    30. 30.
  30. Felipe De Souza B Tranquilli Barbosa
    31. 31.
  31. Guilherme Goncalves Bourroul
    32. 32.
  32. Henrique Bittencourt Priolli
    33. 33.
  33. Joao Ricardo Ierardi
    34. 34.
  34. Joao Zaidan Nouer Filho
    35. 35.
  35. Jonathan Celso Roorigues Ferreira
    36. 36.
  36. Kaue Lombardi
    37. 37.
  37. Kleber Cincea
    38. 38.
  38. Leonardo Campos C Marques Oliveira
    39. 39.
  39. Manoel Teixeira
    40. 40.
  40. Marcelo Teixeira Alves
    41. 41.
  41. Marcelotranquilli Barbosa
    42. 42.
  42. Newton Flavio Bittencourt
    43. 43.
  43. Osmar Correa Da Silva
    44. 44.
  44. Paulo Augusto Machado Da Veiga Bianca
    45. 45.
  45. Regina Celia L P Martins
    46. 46.
  46. Ricardo Martins Belmonte
    47. 47.
  47. Rodolfo Toledo Appendino
    48. 48.
  48. Rosalvo Beiro
    49. 49.
  49. Ruy Mauricio Tranquilli Barbosa
    50. 50.
  50. Vitor Alexandre Da Cruz Martins
    51. 51.
  51. Yuri Andreatta Caldas
    52. 52.
  52. Rogeiro Luiz Boccuzz
    53. 53.
  53. Andrea Claudia Forte
    54. 54.
  54. Antonio De Salles Teixeira Neto
    55. 55.
  55. Antonio Donizete Dudli
    56. 56.
  56. Armando Baptista Martinez
    57. 57.
  57. Bernardino Sena Pires
    58. 58.
  58. Caio Augusto de Moraes Foriaz
    59. 59.
  59. Cláudio Andres Arriagada Arriagada
    60. 60.
  60. Cristiane Siqueira Peres
    61. 61.
  61. Constantinocury Neto
    62. 62.
  62. Diego Roschel Silva
    63. 63.
  63. Eder do Lago Mendes Ferreira
    64. 64.
  64. Eduardo dos Reis Albuquerque Ricardo
    65. 65.
  65. Eduardo Galvão Teixeira
    66. 66.
  66. Epaminondas Aguiar Neto
    67. 67.
  67. Erica Busnello Oliveira
    68. 68.
  68. Evandro José de Castro Meira
    69. 69.
  69. Fabio Giaconi de Brito Machado
    70. 70.
  70. Flavio Angerami Marques Junior
    71. 71.
  71. Flavio Augusto de Barros C. Nogueira
    72. 72.
  72. Joandre Antonio Ferraz
    73. 73.
  73. João Eduardo Oliveira da Silva
    74. 74.
  74. João Miguel Aracil Minana
    75. 75.
  75. José Carlos Ferreira Alves Junior
    76. 76.
  76. Laudo Moreira
    77. 77.
  77. Leandro Uhlmann
    78. 78.
  78. Luciano Jesus Caram
    79. 79.
  79. Luiz Alberto Pinton Ferreira
    80. 80.
  80. Marcelo Rodriguez Corner
    81. 81.
  81. Mario Bombi
    82. 82.
  82. Odilon Mutti
    83. 83.
  83. Orlando Rossini Junior
    84. 84.
  84. Paulo Affonseca Barros Faria Neto
    85. 85.
  85. Paulo Eduardo Rodriguez Corner
    86. 86.
  86. Paulo Roberto De F Torres
    87. 87.
  87. Paulo Sergio Palmerio
    88. 88.
  88. Pedro Henrique Hernandez Facchini
    89. 89.
  89. Pedro João Zahran Turqueto
    90. 90.
  90. Rafael Franco Jacobson
    91. 91.
  91. Renato Domingos da Silva
    92. 92.
  92. Rene Isidro Ramirez Salinas
    93. 93.
  93. Ricardo Barbosa Kalef Francisco
    94. 94.
  94. Ricardo Keniti Misuno
    95. 95.
  95. Roberto Antonio Kirschner
    96. 96.
  96. Roberto Ricardo Toca
    97. 97.
  97. Roberto Zugaib Abdalla
    98. 98.
  98. Rodrigo Bononi Carbonaro Malandrino
    99. 99.
  99. Rodrigo De Albuquerque Ricardo
    100. 100.
  100. Rodrigo Servulo da Cunha Vieira Rios
    101. 101.
  101. Silvia Aparecida Gonçalves Figueira
    102. 102.
  102. Tiago Lobo Lago Mendes Ferreira
    103. 103.
  103. Victor Gagliardi Junior
    104. 104.
  104. Vinicius Marins Moreira
    105. 105.
  105. Agostinho Andrade dos Santos
    106. 106.
  106. Altimar Luciano Aragão

SÃO PAULO À FRENTE (Situação) — 128 candidatos

    1.
  1. Adalberto Resende de Souza Nazareth
    2. 2.
  2. Adhemar Falleiros Filho
    3. 3.
  3. Agnaldo Gardin
    4. 4.
  4. Alexandre de Paula Campos Filho
    5. 5.
  5. Alvaro Luiz Massad Martins
    6. 6.
  6. Andre Pimenta Arruda Araujo
    7. 7.
  7. Andre Riskalla de Miranda
    8. 8.
  8. Angelo Roberto Gasparin
    9. 9.
  9. Antonio Maria Patin Zorz
    10. 10.
  10. Arthur Palaia Rodrigues
    11. 11.
  11. Ary Cortelaso
    12. 12.
  12. Aureo de Amorim Barros Neto
    13. 13.
  13. Beatriz Lang de Franca Camargo
    14. 14.
  14. Bruno Rodrigues da Silva
    15. 15.
  15. Caio Felipe Lopes Fernandes Leite
    16. 16.
  16. Carlos Alberto Pereira
    17. 17.
  17. Carlos Alberto Ramos
    18. 18.
  18. Carlos Eduardo dos Santos Summo
    19. 19.
  19. Carlos Henrique Teixeira de Souza
    20. 20.
  20. Carlos London
    21. 21.
  21. Carlos Massai Yano
    22. 22.
  22. Cassio Krokoiz de Toledo
    23. 23.
  23. Christina Massis Della Torre Lemes
    24. 24.
  24. Claudio Nelson Giardino
    25. 25.
  25. Clodoaldo Colello Filho
    26. 26.
  26. Clovis Gomes Botelho
    27. 27.
  27. Daniel Pacheco do Amaral
    28. 28.
  28. David de Borba Basler
    29. 29.
  29. Decio Miranda Zitto
    30. 30.
  30. Edna Dutra
    31. 31.
  31. Eduardo Carlos Gomes Zuanella
    32. 32.
  32. Eduardo Minc
    33. 33.
  33. Eduardo Tabarelli Krasovic
    34. 34.
  34. Elaine Yonaha Nishikawa H Benedito
    35. 35.
  35. Elcio de Sa Marques
    36. 36.
  36. Elizeu Borges da Silva
    37. 37.
  37. Evandro Uhlmann
    38. 38.
  38. Fabio Cesar de Souza Azambuja
    39. 39.
  39. Fabio Corradini
    40. 40.
  40. Fabricio Jose del Nero
    41. 41.
  41. Fernando Yanagyuibashi
    42. 42.
  42. Gerson da Costa Ramos Junior
    43. 43.
  43. Gerson de Fazio Cristovão
    44. 44.
  44. Guilherme Vidal Martins Couto
    45. 45.
  45. Hamilton Carlos Martini Dias
    46. 46.
  46. Itagiba Alfredo Francez Junior
    47. 47.
  47. Joao Victor Correa Bolizan Dias de Souza
    48. 48.
  48. Jose Alberto Padin Iglesias
    49. 49.
  49. Jose Augusto de Oliveira Melo
    50. 50.
  50. Jose Carlos Moretti
    51. 51.
  51. Jose da Costa Muniz Netto
    52. 52.
  52. Jose Eduardo Vuolo
    53. 53.
  53. Jose Fernando da Silva
    54. 54.
  54. Jose Roberto Camargo de Toledo Filho
    55. 55.
  55. Juliana Ramos Caraça
    56. 56.
  56. Juliana Vidal Mayorga
    57. 57.
  57. Jurandir de Oliveira Junior
    58. 58.
  58. Leandro Alvarenga Miranda
    59. 59.
  59. Lo Sz Hsizn
    60. 60.
  60. Luciano E F Luizetto
    61. 61.
  61. Luis Artur de Barros Nogueira
    62. 62.
  62. Luis Guilherme F G Amaral
    63. 63.
  63. Manoel Justino de Jesus Graca
    64. 64.
  64. Marcel Siqueira de Bonilha
    65. 65.
  65. Marcello Marques Li Volsi
    66. 66.
  66. Marcelo Augusto Mannis
    67. 67.
  67. Marcelo da Silveira Loureiro
    68. 68.
  68. Marcelo dos Santos
    69. 69.
  69. Marcelo Felipe Nelli Soares
    70. 70.
  70. Marcelo Lebkuchen
    71. 71.
  71. Marcelo Pepe dos Santos
    72. 72.
  72. Marcio Medici
    73. 73.
  73. Marcio Roberto Hasson Sayeg
    74. 74.
  74. Marco Antonio Leite
    75. 75.
  75. Marcos Maciel de Moraes
    76. 76.
  76. Mario Celso da Silva Braga
    77. 77.
  77. Mario Ferrari Neto
    78. 78.
  78. Marisa Menezes Natel Cianci
    79. 79.
  79. Mauricio Arenas Brito
    80. 80.
  80. Mauricio Schmidt Salvador
    81. 81.
  81. Natanael Cabral
    82. 82.
  82. Nelson Rovai Cabral
    83. 83.
  83. Nilson Bazolli Carvalhal
    84. 84.
  84. Norberto Angelo Zaratini
    85. 85.
  85. Oswaldo Borges do Val
    86. 86.
  86. Paula Fernanda Reina Ascencao
    87. 87.
  87. Paulo Cesar Crystal
    88. 88.
  88. Paulo Cesar Mendes
    89. 89.
  89. Paulo Gustavo Bolizan Dias de Siuza
    90. 90.
  90. Paulo Renato Faria Lima Opice Blum
    91. 91.
  91. Pedro Eduardo Silveira Sanzi
    92. 92.
  92. Pedro Henrique Correa Bolizan Dias de Souza
    93. 93.
  93. Pedro Magalhaes dos Santos
    94. 94.
  94. Pedro Miguel Mauad
    95. 95.
  95. Pedro Sansao Leite
    96. 96.
  96. Rafael Gomes
    97. 97.
  97. Renato Dantes Faccirolli
    98. 98.
  98. Renato Eugenio E .I .M Dias
    99. 99.
  99. Renato Kolanian Gouveia
    100. 100.
  100. Ricardo Augusto de Oliveira Mesquita
    101. 101.
  101. Ricardo Maldonado Gasparini
    102. 102.
  102. Ricardo Martins Correa
    103. 103.
  103. Ricardo Nogueira Cobra Bueno de Aguiar
    104. 104.
  104. Ricardo Reboucas Monteiro
    105. 105.
  105. Ricardo Sanches
    106. 106.
  106. Roberto Fujino
    107. 107.
  107. Rodrigo Ragonha Alves
    108. 108.
  108. Rodrigo Roquette Gaspar
    109. 109.
  109. Rogerio Marques da Silva
    110. 110.
  110. Ruy Ramos Oliveira
    111. 111.
  111. Sergio Diaferia Carvalho
    112. 112.
  112. Sidnei Egami
    113. 113.
  113. Soraia Augusta Guadalupe
    114. 114.
  114. Suely Regina Nogueira dos Santos Vaders
    115. 115.
  115. Sulivan Soares Penques
    116. 116.
  116. Sylvio Fernandes de Oliveira Neto
    117. 117.
  117. Theotonio Tiburcio da Silva
    118. 118.
  118. Tiago Meinberg Ribeiro do Valle
    119. 119.
  119. Valdir Hamed Humar
    120. 120.
  120. Vinicius Lobo de Oliveira
    121. 121.
  121. Vinicius Medeiros Cardoso Leite
    122. 122.
  122. Waldemar Tadeu N Souza
    123. 123.
  123. Wallace Shigueaki Kihara
    124. 124.
  124. Wanderson Martins Rocha
    125. 125.
  125. Wellington Marcelino dos Santos
    126. 126.
  126. Werner Buff Neto
    127. 127.
  127. Wilton Maurelio Junior
    128. 128.
  128. Yara Regina Silva
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