São Paulo registra duas chapas para eleição do Conselho Deliberativo; veja detalhes
Grupos de situação e oposição apresentaram 234 candidaturas para a disputa das 100 vagas destinadas aos conselheiros eleitos
O processo eleitoral do São Paulo ganhou mais um capítulo com a inscrição das chapas que disputarão as vagas do Conselho Deliberativo. A situação registrou 128 candidatos, enquanto a oposição apresentou uma lista com 106 nomes. Ao todo, são 234 candidaturas para a eleição que definirá 100 novos integrantes do colegiado.
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A votação entre os sócios está prevista para a segunda quinzena de novembro. De acordo com as regras do clube, cada chapa pode inscrever entre 100 e 200 candidatos. Os escolhidos terão mandato no triênio de 2027 a 2029.
A chapa governista é denominada São Paulo à Frente, enquanto a oposição concorrerá com a São Paulo de Volta. Depois da definição dos novos conselheiros, eles se juntarão aos 152 membros vitalícios que já integram o Conselho Deliberativo.
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Eleição presidencial será em dezembro
A renovação do Conselho antecede a escolha do próximo presidente do São Paulo. A votação para definir quem comandará o clube pelos três anos seguintes está prevista para o início de dezembro.
Até o momento, o único nome confirmado para a disputa presidencial é o de Marcelo Portugal Gouvêa, representante da oposição. Ele oficializou sua candidatura pela chapa São Paulo de Volta, com Eduardo Alfano Vieira indicado para a vice-presidência e Fábio Mariz de Oliveira para a presidência do Conselho Deliberativo.
A definição da nova composição do Conselho será, portanto, uma etapa importante na preparação para a eleição que decidirá o comando do clube a partir de 2027.
SÃO PAULO DE VOLTA (Oposição) — 106 candidatos
- Antonio Attademo
- Antonio Attademo Junior
- Diogo Cesar Ribeiro Fernandes
- Ellen Mendes Da Silva
- Erovan Tadeu Da Silva Carmo
- Fabio Daniel Romanello Vasques
- Gilberto Ruiz Silveira
- Jose Rubens De Macedo S Sobrinho
- Marcelo Rayes
- Marcos Ataide Vaztironi
- Pierre Formanek
- Ricardo Aparecido Granja Dos Santos
- Ricardo Moreira
- Thiago Campos De Souza
- Vera Romanello Vasques
- Waldemir Aparecioo Medeiros Lima
- Wolney Cândido De Melo
- Adriano Lacombe Abbud
- Alberto Calisto Malta
- Brunno Povoa Cruz
- Carlos Alberto De Albuquerque Prado
- Carlos Alberto Vasquez Pizzotti
- Carlos Alberto Widonsck
- Cinthia Aparecida Xaxier De Sousa
- Daniel Dinis Fonseca
- Danilo Pereira Ignacio Dos Santos
- Douglas De Albuquerque Alvarenga
- Ednaldo Rocha Pimenta
- Fabricio Machado Bastos
- Felipe De Souza B Tranquilli Barbosa
- Guilherme Goncalves Bourroul
- Henrique Bittencourt Priolli
- Joao Ricardo Ierardi
- Joao Zaidan Nouer Filho
- Jonathan Celso Roorigues Ferreira
- Kaue Lombardi
- Kleber Cincea
- Leonardo Campos C Marques Oliveira
- Manoel Teixeira
- Marcelo Teixeira Alves
- Marcelotranquilli Barbosa
- Newton Flavio Bittencourt
- Osmar Correa Da Silva
- Paulo Augusto Machado Da Veiga Bianca
- Regina Celia L P Martins
- Ricardo Martins Belmonte
- Rodolfo Toledo Appendino
- Rosalvo Beiro
- Ruy Mauricio Tranquilli Barbosa
- Vitor Alexandre Da Cruz Martins
- Yuri Andreatta Caldas
- Rogeiro Luiz Boccuzz
- Andrea Claudia Forte
- Antonio De Salles Teixeira Neto
- Antonio Donizete Dudli
- Armando Baptista Martinez
- Bernardino Sena Pires
- Caio Augusto de Moraes Foriaz
- Cláudio Andres Arriagada Arriagada
- Cristiane Siqueira Peres
- Constantinocury Neto
- Diego Roschel Silva
- Eder do Lago Mendes Ferreira
- Eduardo dos Reis Albuquerque Ricardo
- Eduardo Galvão Teixeira
- Epaminondas Aguiar Neto
- Erica Busnello Oliveira
- Evandro José de Castro Meira
- Fabio Giaconi de Brito Machado
- Flavio Angerami Marques Junior
- Flavio Augusto de Barros C. Nogueira
- Joandre Antonio Ferraz
- João Eduardo Oliveira da Silva
- João Miguel Aracil Minana
- José Carlos Ferreira Alves Junior
- Laudo Moreira
- Leandro Uhlmann
- Luciano Jesus Caram
- Luiz Alberto Pinton Ferreira
- Marcelo Rodriguez Corner
- Mario Bombi
- Odilon Mutti
- Orlando Rossini Junior
- Paulo Affonseca Barros Faria Neto
- Paulo Eduardo Rodriguez Corner
- Paulo Roberto De F Torres
- Paulo Sergio Palmerio
- Pedro Henrique Hernandez Facchini
- Pedro João Zahran Turqueto
- Rafael Franco Jacobson
- Renato Domingos da Silva
- Rene Isidro Ramirez Salinas
- Ricardo Barbosa Kalef Francisco
- Ricardo Keniti Misuno
- Roberto Antonio Kirschner
- Roberto Ricardo Toca
- Roberto Zugaib Abdalla
- Rodrigo Bononi Carbonaro Malandrino
- Rodrigo De Albuquerque Ricardo
- Rodrigo Servulo da Cunha Vieira Rios
- Silvia Aparecida Gonçalves Figueira
- Tiago Lobo Lago Mendes Ferreira
- Victor Gagliardi Junior
- Vinicius Marins Moreira
- Agostinho Andrade dos Santos
- Altimar Luciano Aragão
SÃO PAULO À FRENTE (Situação) — 128 candidatos
- Adalberto Resende de Souza Nazareth
- Adhemar Falleiros Filho
- Agnaldo Gardin
- Alexandre de Paula Campos Filho
- Alvaro Luiz Massad Martins
- Andre Pimenta Arruda Araujo
- Andre Riskalla de Miranda
- Angelo Roberto Gasparin
- Antonio Maria Patin Zorz
- Arthur Palaia Rodrigues
- Ary Cortelaso
- Aureo de Amorim Barros Neto
- Beatriz Lang de Franca Camargo
- Bruno Rodrigues da Silva
- Caio Felipe Lopes Fernandes Leite
- Carlos Alberto Pereira
- Carlos Alberto Ramos
- Carlos Eduardo dos Santos Summo
- Carlos Henrique Teixeira de Souza
- Carlos London
- Carlos Massai Yano
- Cassio Krokoiz de Toledo
- Christina Massis Della Torre Lemes
- Claudio Nelson Giardino
- Clodoaldo Colello Filho
- Clovis Gomes Botelho
- Daniel Pacheco do Amaral
- David de Borba Basler
- Decio Miranda Zitto
- Edna Dutra
- Eduardo Carlos Gomes Zuanella
- Eduardo Minc
- Eduardo Tabarelli Krasovic
- Elaine Yonaha Nishikawa H Benedito
- Elcio de Sa Marques
- Elizeu Borges da Silva
- Evandro Uhlmann
- Fabio Cesar de Souza Azambuja
- Fabio Corradini
- Fabricio Jose del Nero
- Fernando Yanagyuibashi
- Gerson da Costa Ramos Junior
- Gerson de Fazio Cristovão
- Guilherme Vidal Martins Couto
- Hamilton Carlos Martini Dias
- Itagiba Alfredo Francez Junior
- Joao Victor Correa Bolizan Dias de Souza
- Jose Alberto Padin Iglesias
- Jose Augusto de Oliveira Melo
- Jose Carlos Moretti
- Jose da Costa Muniz Netto
- Jose Eduardo Vuolo
- Jose Fernando da Silva
- Jose Roberto Camargo de Toledo Filho
- Juliana Ramos Caraça
- Juliana Vidal Mayorga
- Jurandir de Oliveira Junior
- Leandro Alvarenga Miranda
- Lo Sz Hsizn
- Luciano E F Luizetto
- Luis Artur de Barros Nogueira
- Luis Guilherme F G Amaral
- Manoel Justino de Jesus Graca
- Marcel Siqueira de Bonilha
- Marcello Marques Li Volsi
- Marcelo Augusto Mannis
- Marcelo da Silveira Loureiro
- Marcelo dos Santos
- Marcelo Felipe Nelli Soares
- Marcelo Lebkuchen
- Marcelo Pepe dos Santos
- Marcio Medici
- Marcio Roberto Hasson Sayeg
- Marco Antonio Leite
- Marcos Maciel de Moraes
- Mario Celso da Silva Braga
- Mario Ferrari Neto
- Marisa Menezes Natel Cianci
- Mauricio Arenas Brito
- Mauricio Schmidt Salvador
- Natanael Cabral
- Nelson Rovai Cabral
- Nilson Bazolli Carvalhal
- Norberto Angelo Zaratini
- Oswaldo Borges do Val
- Paula Fernanda Reina Ascencao
- Paulo Cesar Crystal
- Paulo Cesar Mendes
- Paulo Gustavo Bolizan Dias de Siuza
- Paulo Renato Faria Lima Opice Blum
- Pedro Eduardo Silveira Sanzi
- Pedro Henrique Correa Bolizan Dias de Souza
- Pedro Magalhaes dos Santos
- Pedro Miguel Mauad
- Pedro Sansao Leite
- Rafael Gomes
- Renato Dantes Faccirolli
- Renato Eugenio E .I .M Dias
- Renato Kolanian Gouveia
- Ricardo Augusto de Oliveira Mesquita
- Ricardo Maldonado Gasparini
- Ricardo Martins Correa
- Ricardo Nogueira Cobra Bueno de Aguiar
- Ricardo Reboucas Monteiro
- Ricardo Sanches
- Roberto Fujino
- Rodrigo Ragonha Alves
- Rodrigo Roquette Gaspar
- Rogerio Marques da Silva
- Ruy Ramos Oliveira
- Sergio Diaferia Carvalho
- Sidnei Egami
- Soraia Augusta Guadalupe
- Suely Regina Nogueira dos Santos Vaders
- Sulivan Soares Penques
- Sylvio Fernandes de Oliveira Neto
- Theotonio Tiburcio da Silva
- Tiago Meinberg Ribeiro do Valle
- Valdir Hamed Humar
- Vinicius Lobo de Oliveira
- Vinicius Medeiros Cardoso Leite
- Waldemar Tadeu N Souza
- Wallace Shigueaki Kihara
- Wanderson Martins Rocha
- Wellington Marcelino dos Santos
- Werner Buff Neto
- Wilton Maurelio Junior
- Yara Regina Silva
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