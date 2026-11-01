'Mundial' e rivais em comum: Palmeiras e Vasco fazem duelo de torcidas amigas
Alviverde e Cruz-Maltino abrem a semifinal da Copa do Brasil neste domingo (1°) em clima de confraternização fora de campo
Palmeiras e Vasco se enfrentam neste domingo (1º), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, em um ambiente de cordialidade entre as principais torcidas organizadas. Os grupos mantêm uma parceria histórica, iniciada ainda na década de 1950.
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Durante a Copa Rio de 1951, torneio considerado equivalente ao atual Intercontinental, cerca de 100 mil torcedores do Vasco foram ao Maracanã para apoiar o Palmeiras diante da Juventus, da Itália. O episódio, ocorrido na campanha que terminou com o título alviverde, marcou o início de uma relação de cordialidade entre as torcidas, mantida até os dias atuais.
A rivalidade com adversários em comum também contribui para manter a aproximação entre as torcidas. Enquanto o Flamengo é o principal rival do Vasco, o Corinthians ocupa esse posto na história do Palmeiras.
Em 1979, durante uma partida entre Palmeiras e Flamengo, torcedores alviverdes foram encurralados por rubro-negros. Na ocasião, vascaínos foram ao local para prestar auxílio aos palmeirenses, em mais um episódio que reforçou a relação entre as torcidas.
Poucos anos depois, as principais lideranças da Mancha Verde e da Força Jovem Vasco oficializaram a aliança, com o objetivo de garantir segurança nos deslocamentos e nos estádios durante as partidas.
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Clima amistoso nos arredores
A torcida do Vasco mantém um ponto fixo na Rua Caraíbas, na zona oeste de São Paulo, próximo ao Nubank Parque. Além de servir como local de encontro e confraternização entre os torcedores, o espaço também funciona como ponto de venda em dias específicos.
A sede fica ao lado de um ponto de encontro da Mancha Verde, principal torcida organizada do Palmeiras. A alameda onde os espaços estão localizados costuma reunir torcedores que não entram no estádio em dias de jogos no Nubank Parque.
No Rio de Janeiro, a principal organizada do Palmeiras também mantém uma estrutura para comercializar produtos e bebidas em dias de partidas. As tendas costumam ser montadas nas proximidades do muro de São Januário.
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