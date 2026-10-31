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Com o fim da 33ª rodada, veja chances de rebaixamento de cada clube no Brasileirão

Briga contra a degola segue acirrada no Campeonato Brasileiro

PorMárcio IannaccaRio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 19:21
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Troféu do Brasileirão Série A
Taça do Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro ganhou novos contornos após o encerramento da 33ª rodada. O Coritiba venceu o Vitória por 2 a 0, neste sábado (31), no Couto Pereira, e conquistou três pontos importantes na luta contra a degola. Mesmo com o resultado negativo do time baiano, o Corinthians, por exemplo, aparece entre os principais ameaçados de disputar a Série B na próxima temporada. De acordo com levantamento do site InfoBola, o Timão tem 45% de chances de terminar a competição entre os quatro últimos colocados.

Chances de rebaixamento no Brasileirão
Chances de rebaixamento no Brasileirão (Foto: Editoria de Arte Lance!)

Com 36 pontos, o Corinthians ocupa a 17ª posição e, neste momento, abre a zona de rebaixamento. A equipe está apenas um ponto atrás do Mirassol, primeiro clube fora do Z-4, que apresenta 37% de probabilidade de queda. O cenário exige atenção nas rodadas restantes para que o time paulista consiga reagir e se afastar da parte inferior da tabela.

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O Internacional aparece em situação ainda mais delicada. Com 35 pontos, na 18ª colocação, o Colorado tem 51% de chances de rebaixamento, segundo os cálculos do InfoBola. Acima dele estão Remo e Chapecoense, ambos com 99% de probabilidade de disputar a segunda divisão em 2027.

A Chapecoense ocupa a lanterna, com 21 pontos, enquanto o Remo soma 29 e está na 19ª posição. Os dois clubes precisam de uma reação expressiva para evitar a queda.

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Na parte intermediária da classificação, Grêmio e Vitória também aparecem no radar. O Tricolor gaúcho tem 34% de risco, enquanto a equipe baiana registra 15%.

O Vasco, por sua vez, apresenta 11% de chances de rebaixamento, com 38 pontos. Botafogo e Coritiba vivem um cenário mais tranquilo: o Glorioso tem 7% de probabilidade de queda, e o Coxa, apenas 2%.

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Coritiba vence e aumenta distância para o Z-4

O resultado que encerrou a 33ª rodada foi importante para o Coritiba. Com gols de Pedro Rocha e Tinga, ambos no segundo tempo, a equipe paranaense venceu o Vitória por 2 a 0, chegou aos 42 pontos e subiu para a 11ª colocação.

O triunfo também encerrou um jejum de sete partidas sem vitória do Coxa no Brasileirão. Com o resultado, o time abriu seis pontos de vantagem para o Corinthians, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Já o Vitória permaneceu com 38 pontos, na 14ª posição, e segue em alerta na reta final da competição.

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