Palmeiras e Vasco abrem, neste domingo (1º), a briga por uma vaga na decisão da Copa do Brasil. A bola rola às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal. Os rivais chegam em situações completamente distintas: do lado paulista, a perseguição pelo título do Brasileirão ainda continua. No entanto, do lado Cruz-Maltino, a situação é por uma fuga do rebaixamento.

Em entrevista à ESPN, Luan Garcia, hoje defensor do Toluca, do México, exaltou o desempenho da equipe carioca em toda a temporada de 2026. Ao mesmo tempo, o zagueiro exaltou Abel Ferreira no comando do Palmeiras.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Luan, ex-Palmeiras e Vasco exalta Abel Ferreira (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Zagueiro com passagem por Vasco e Palmeiras opina sobre decisão

Questionado sobre qual lado o zagueiro iria torcer nesta semifinal de Copa do Brasil, Luan admitiu o carinho pelos dois clubes:

— Costumo dizer que o Palmeiras é o time da minha vida e o Vasco é o time do meu coração. Fico feliz de ver esse confronto. Com certeza vou assistir… Acho que o torcedor do Vasco merece e sinto que vem muitos bons anos pela frente. Mas é impossível dizer para quem vou torcer - afirmou o defensor.

Apesar da diferença de momento, o zagueiro exaltou o futebol do Vasco. Explicou, porém, por que enxerga o Palmeiras um passo à frente:

— O Vasco é um dos times que melhor joga no Brasil. Gosto de acompanhar os jogos, gosto de ver... É um time que vem numa crescente. Mas o Palmeiras é um time estável. Uma estabilidade de muito tempo já, e eles merecem viver isso, merecem brigar por tudo que brigam, porque é um clube muito correto, muito redondo, as coisas todas funcionam, uma estrutura absurda - completou Luan.

continua após a publicidade

Para finalizar sua opinião, o zagueiro rasgou elogios ao técnico Abel Ferreira, que, recentemente, completou seis anos no comando Alviverde:

— Conheço bem todas as pessoas que estão dentro do Palmeiras e sei que o treinador é totalmente obcecado pela vitória e por títulos. O Abel é uma máquina. Nunca deixou de estender a mão para mim em todos os momentos que passei no clube, além de ser muito estrategista na maneira de jogar esses jogos grandes, por isso o Abel para mim é um gênio — finalizou o defensor.

Passagem do defensor pelo Brasil

Campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras, o zagueiro também voltou a um capítulo delicado dessa conquista. Na final contra o Grêmio, disputada em 2021, foi expulso no jogo de ida por acertar uma cotovelada no rosto de Diego Souza, então atacante dos gaúchos. Ficou fora da partida de volta, na casa do Verdão. Luan revelou que se desculpou tanto com o atacante, quanto com o comandante do Grêmio, Renato Gaúcho.

continua após a publicidade

O defensor subiu ao profissional do Vasco em 2012 e, pelo clube, venceu o Carioca em 2015 e 2016. Também fez parte do grupo que conquistou o ouro olímpico inédito, nos Jogos de 2016. Em 2017, mudou-se para o Palmeiras, onde ficou por quase sete temporadas e ganhou 12 títulos, entre eles três Brasileirão e duas Libertadores.

Quem passar pelos 180 minutos pode encontrar Atlético-MG ou Grêmio, que decidem a outra vaga na semifinal. A final está marcada para 6 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.