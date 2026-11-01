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Palmeiras x Vasco: jogo reúne Leila Pereira e Marcos Lamacchia, futuro dono da SAF cruz-maltina

Presidente do clube paulista é madrasta do empresário que está próximo de assumir o controle do futebol cruz-maltino

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 07:30
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Palmeiras e Vasco se enfrentam neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Além da disputa por uma vaga na decisão, o confronto coloca em evidência a relação entre duas figuras ligadas aos projetos dos clubes: Leila Pereira, presidente do Alviverde, e seu enteado, Marcos Lamacchia, que está próximo de assumir o controle da SAF cruz-maltina.

Filho de José Roberto Lamacchia, marido de Leila, o empresário é o responsável pela proposta vencedora do leilão judicial para a aquisição de 90% das ações da nova SAF do Vasco, por meio da Almirante Participações e Empreendimentos S.A. A operação já recebeu o aval do Conselho Deliberativo e dos sócios do clube, mas ainda depende de etapas regulatórias e dos trâmites finais para ser concluída.

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Leila e Marcos Lamacchia segurando camisa de futebol em evento do Brasileirão no estádio.
Leila Pereira ao lado de Marcos Lamacchia antes Palmeiras x Vasco no segundo turno do Brasileirão (Foto: Reprodução)<br>Leila Pereira ao lado de Marcos Lamacchia antes Palmeiras x Vasco no segundo turno do Brasileirão (Foto: Reprodução)<br>

Leila elogiou o enteado e negou envolvimento na negociação

Em junho deste ano, Leila comentou a negociação entre Marcos Lamacchia e o Vasco. Em entrevista ao podcast POD_i, a presidente do Palmeiras afirmou que o enteado tem uma trajetória profissional independente dos negócios dela e do pai e destacou a capacidade financeira do empresário.

— Eu não tenho nada com isso. O meu enteado tem a vida completamente independente do pai dele. Ele não trabalha conosco. É uma pessoa correta. Qualquer clube que tiver meu enteado como dono será um grande negócio. Uma pessoa brasileira, com patrimônio no Brasil e com capacidade de erguer qualquer clube. Ele está em tratativas ainda, eu não me envolvo — declarou a dirigente.

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Na ocasião, Leila também defendeu o modelo de clube-empresa e demonstrou confiança na capacidade de Marcos para conduzir um projeto no futebol brasileiro. A dirigente, porém, ressaltou que não participava das tratativas envolvendo a SAF vascaína.

Venda da SAF ainda depende de análise regulatória

Apesar das aprovações internas do Vasco, a transferência do controle da SAF ainda não foi concluída. A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), ligada à CBF, analisa um possível conflito de interesses decorrente do vínculo familiar entre Marcos Lamacchia e Leila Pereira.

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A preocupação envolve as regras que buscam impedir que uma mesma pessoa ou grupos com vínculos relevantes exerçam controle ou influência significativa sobre mais de um clube. A relação entre os dois, portanto, tornou-se um dos pontos de atenção no processo de entrada do novo investidor.

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Marcos Lamacchia na partida entre Vasco e Palmeiras
Marcos Lamacchia na partida entre Vasco e Palmeiras (Foto: Reprodução)

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) também solicitou esclarecimentos sobre aspectos financeiros da operação. Após a conclusão dessas análises e dos procedimentos contratuais, a Almirante Participações poderá assumir oficialmente os 90% previstos no acordo.

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Leila não pretende disputar um terceiro mandato no Palmeiras

Enquanto Marcos Lamacchia se prepara para assumir o controle do futebol do Vasco, Leila Pereira já indicou que não pretende disputar um terceiro mandato na presidência do Palmeiras. A dirigente, reeleita em 2024, tem mandato até dezembro de 2027 e afirmou que pretende deixar o clube ao fim do período.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras
Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

A sucessão presidencial será um dos temas importantes para o Palmeiras nos próximos meses, enquanto o Vasco aguarda a conclusão dos procedimentos necessários para oficializar a entrada de seu novo investidor.

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Marcos Lamacchia e Leila se encontraram em Palmeiras x Vasco

O empresário já marcou presença no Nubank Parque para acompanhar um confronto entre as equipes. Em agosto, quando o Vasco perdeu por 4 a 1 pelo Campeonato Brasileiro, Marcos fez sua primeira aparição pública em um jogo do clube e esteve com dirigentes cruz-maltinos, além de visitar o vestiário da equipe.

Da direita para a esquerda: Mário Junqueira, da Almirante S.A, Admar Lopes, Leila Pereira e Marcos Lamacchia posam para foto com Leila Pereira no estádio do Palmeiras
Da direita para a esquerda: Mário Junqueira, da Almirante S.A, Admar Lopes, Leila Pereira e Marcos Lamacchia posam para foto com Leila Pereira no estádio do Palmeiras (Foto: Reprodução)

A presença chamou a atenção nos bastidores vascaínos, em um momento no qual a negociação pela SAF ainda avançava na Justiça. Agora, com a aprovação dos sócios já concluída, o empresário se aproxima de uma nova etapa no futebol do clube, enquanto aguarda as liberações necessárias para oficializar a operação.

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