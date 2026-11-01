O desejo de Artur é continuar no São Paulo na próxima temporada. Depois de marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante voltou a demonstrar publicamente sua identificação com o Tricolor e a vontade de permanecer no clube. O caminho para concretizar esse cenário, porém, não será simples.

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— Eu me reencontrei aqui no São Paulo. Reencontrei meu bom futebol, a alegria que estava faltando. Tomara que dê tudo certo — afirmou o camisa 37 após a partida.

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Artur está emprestado pelo Botafogo ao São Paulo até dezembro de 2026. O contrato prevê uma opção de compra de 6 milhões de euros, aproximadamente R$ 36 milhões, por 60% dos direitos econômicos do jogador. O valor é considerado elevado diante da situação financeira tricolor e representa um obstáculo para a continuidade do atacante no Morumbis.

O Botafogo não pretende reduzir a quantia estabelecida no acordo e também não considera, neste momento, a possibilidade de um novo empréstimo gratuito. O clube carioca entende que Artur se valorizou durante a passagem pelo São Paulo e tem mercado para uma eventual negociação.

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Próxima gestão terá de definir futuro do atacante

A decisão sobre uma eventual contratação definitiva deverá ficar para a próxima administração do São Paulo. A eleição presidencial está prevista para dezembro, e os futuros dirigentes precisarão avaliar a situação financeira e o planejamento do elenco antes de assumir um investimento desse tamanho.

Marcelo Portugal Gouvêa, candidato da oposição à presidência do clube, já comentou a situação do atacante. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o dirigente afirmou que o São Paulo não teria condições de pagar o valor previsto em contrato, mas não descartou tentar uma renegociação com o Botafogo.

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A vontade de Artur de permanecer pode ser um fator favorável nas conversas. O jogador encontrou espaço no time de Dorival Jr. e voltou a ter protagonismo, mas o interesse em continuar precisará encontrar uma alternativa financeira para se transformar em acordo.

Enquanto não há definição, o futuro do camisa 37 segue em aberto para 2027.

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